Sin relación con el proceso crímenes de políticos: Fiscal General de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Los dos asesinatos de políticos en Tamaulipas en las campañas locales no están relacionados con el proceso electoral, informó el fiscal general, Irving Barrios Mojica.

El pasado 19 de mayo fue asesinado a puñaladas el excandidato a la alcaldía de El Mante, Noé Ramos Ferretiz, quien encabezaba la alianza "Fuerza y Corazón por Tamaulipas", y el 28 de mayo se reportó el asesinato de Gerardo Noriega, coordinador de la campaña del PAN en el municipio de Padilla.

"No tienen que ver con el proceso electoral a las investigaciones del día de hoy; repito, en el caso del Mante van muy avanzadas y seguramente ese va a ser el escenario, pero hasta no tener todos los elementos probatorios lo podemos afirmar; en el otro va por el mismo sentido, el mismo camino, yo creo que no podemos afirmarlo". Irving Barrios Mojica fiscal general

Un día antes del asesinato del coordinador de la campaña en Padilla, integrantes de la campaña en Jiménez por el partido Movimiento Ciudadano sufrió un ataque armado, dejando a cuatro personas heridas y un escolta muerto que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública.





SIGUEN PESQUISAS

Las pesquisas en las tres carpetas de investigación, que se abrieron de oficio, no han arrojado indicios que los asesinatos y el atentado tengan nexos con temas electorales y son meras coincidencias que se registraran en el periodo de campañas.





TEMA ELECTORAL

¿Qué supuestos tendrían que cumplirse para que se cataloguen como relacionados al proceso electoral? Se le cuestionó al fiscal general: "El tema tiene que ver precisamente con que alguno de los autores materiales tuviera que ver un tema de competencia. Tiene que ver con el tema electoral, este vinculado de cualquiera de las formas. O sea, principalmente en obtener los registros, las candidaturas, en ganar las elecciones. Eso es, los delitos, los elementos que se tienen investigados no van por ese camino".

En ese contexto, el fiscal general dijo que se vivió una jornada tranquila "dentro de los márgenes de la normalidad", con un total de 54 denuncias por presuntos delitos electorales, y 12 durante la jornada electoral del domingo, y al realizar una investigación meticulosa de los presuntos delitos señalados se observó que algunas buscaban distraer a la autoridad.





Asesino de Noé, con problemas mentales

En el caso del asesinato de Noé Ramos se tienen indicios que el presunto culpable padece problemas mentales, además que tenía historial criminal por asesinato en Nuevo León.

"Todo parece indicar que estamos en la presencia de una persona que tiene algunas relaciones o algún comportamiento emocional; hay que robustecerlo con todos los elementos, pues parece que esta emoción de este sujeto activo vino a replicar o fue de la misma manera como los hechos que sucedieron en Nuevo León".