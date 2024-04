Asesinan alcalde de El Mante; buscaba reelección por el PAN

De certeras heridas con un arma punzocortante fue asesinado este viernes al mediodía el alcalde con licencia y candidato a la reelección por la coalición PAN-PRI Noé Ramos Ferretiz.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 12:30 horas en la calle Envase de la colonia Azucarera en donde realizaba un recorrido de promoción.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante un comunicado confirmó el deceso del alcalde con licencia e iniciaron con las averiguaciones para dar con el paradero del o los agresores.

De acuerdo a información recabada, fue un sujeto el que se acercó y con una filosa navaja lo hirió en varias ocasiones, quedando aún con vida por algunos instantes.

El agresor, emprendió la huída de inmediato en medio del desconcierto de sus seguidores, así como de los escoltas.

En cuestión de minutos arribaron elementos de la Guardia Estatal, quienes se abocaron a la búsqueda del o los agresores, quienes se internaron en la colonia, sin que hasta el momento la autoridad haya informado si se logró la detención.

La gente que lo acompañaba con sollozos veía como el candidato en cuestión de segundos perdía la vida en medio de un impresionante charco de sangre.

Noé Ramos denunció en el 2022 que recibió dos cartas amenazantes.

"Me enviaron dos mensajes. Yo temo por mi familia. Pero tengo que señalar cómo son las cosas, porque imagínese si me intimido o me dejo llevar por ese tema voy a dejar el municipio en manos de esas personas", reveló.