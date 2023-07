Persiste déficit de maestros

La zona norte de Tamaulipas y el Altiplano enfrentan falta de maestros y, a la postre, merma en la formación de los alumnos de educación básica.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño, reveló que el problema se acentúa en las secundarias técnicas y en las generales del estado.

Sin precisar cuántas escuelas son las que se encuentran sin maestro, dijo que es un problema que afecta, principalmente, a los 10 municipios que integran la franja fronteriza: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Así como los del Altiplano: Jaumave, Miquihuana, Palmillas, Bustamante y Tula, y de acuerdo con la Secretaría de Educación, los maestros que más faltan corresponden a las asignaturas de Matemáticas, Inglés y Educación Física.

"Hay problemas porque necesitamos buscar estrategias para esos puestos", sentenció el dirigente sindical de maestros en Tamaulipas. "Yo no quiero mandar la gente de Miquihuana a Tula, a Hidalgo, y no cumplen y dejen las escuelas acéfalas".

¿Y LOS TEACHERS?

Al ser uno de los grupos con mayor deficiencia y que actualmente registran el problema de reconocimiento de 20 años de antigüedad como maestros de inglés, el líder sindical aseguró que se buscará el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya para solucionarlo.

"Pero hay que atorarle, esto va a ser de repente. No he platicado profundamente, he tenido dos charlas con Américo; muy bien, pero no he podido platicar eso, pero yo te aseguro que nos va a ayudar el gobernador".

Lamentó que las pasadas administraciones dejaron pasar el problema, que actualmente afecta a 75 maestros de inglés que se encuentran delicados de salud, y por la falta de antigüedad están en una situación crítica.

"Fue un crimen que cometió el gobierno anterior, nos

quitaron 20 años, y hablamos y ha de cuenta que hablamos al mar, no hay respuesta,

pero se enojan cuando les digo que se toquen el corazón".

MAESTROS DE SECUNDARIA POR MUNICIPIO: