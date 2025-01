Parque eólico ´Tres Mesas´ se niega a pagar a los ejidatarios

El Mañana / Staff.- Más de 300 familias y el Gobierno del Estado le dieron un ultimátum de tres días a la empresa que opera el parque eólico "Tres Mesas", en el municipio de Llera, que se ha incumplido en el acuerdo de pago a habitantes de tres ejidos donde están instalados 49 aerogeneradores.

El secretario de Desarrollo Energético, José Ramón Silva Arizabalo, explicó que la empresa solicitó un plazo de un mes para presentar una propuesta a las solicitudes de los habitantes de los ejidos Zapata, Méndez y Pedro José Méndez, mismo que le fue negado, porque desde hace un año inició la conciliación, por lo que les dieron como fecha límite este viernes 24 de enero para presentar una propuesta final o cumplir con los 20 requisitos de los habitantes de la zona.

"Desgraciadamente, no llegaron con una propuesta definida como se les pidió desde la reunión anterior, así como se los pidió el señor gobernador. Entonces, nosotros damos el respaldo total a los tres ejidos, y lo que queremos es que para el viernes se les va a mandar un documento oficial a la empresa para que definan una postura, para que definan cuál es la oferta que les van a hacer a estos ejidos", dijo.

Los ejidatarios refieren que desde hace 20 años que se instaló el parque eólico no se les ha compartido los documentos con los que acrediten cuánta energía se produce, además que se han extraído materiales que no están contemplados en el convenio inicial, afectando a más de 300 familias.

Toda vez que esto se ve reflejado en menos ingresos para los tres ejidos, frenando un crecimiento de la comunidad, como se estipuló inicialmente en el contrato, donde también se estableció que la empresa debía aplicar proyectos sociales con las ganancias.

"Hubo un pliego petitorio que hicieron los ejidatarios con muchos puntos, más de 20 puntos, y desgraciadamente la empresa no llegó con ninguna respuesta formal, llegó a pedir tiempo, llegó a pedir un mes más. Nosotros no aceptamos esa respuesta, no aceptamos esa postura, porque ya se había hecho un acuerdo de que el día de hoy tenían que recibirse todas las propuestas o la postura sobre ese pliego petitorio bien definida".

En caso de no obtener una respuesta favorable este viernes, el Gobierno del Estado a través de su equipo jurídico brindará el asesoramiento y acompañamiento a los ejidatarios para que el caso llegue a los tribunales y se defina cómo debe compensarse el presunto daño.

"Nosotros vamos a respaldar por completo y a llevar el acompañamiento legal a los ejidatarios para que esas peticiones lleguen a buen término. Dentro del marco de lo legal".

En el pliego petitorio de los ejidatarios se solicitaba una revisión al porcentaje que se le está pagando a los tres ejidos claridad en la generación de energía mes con mes de acuerdo con los reportes que emite la Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), más una auditoría certificada de la producción trimestral, para cotejar que les están entregando las ganancias conforme a sus niveles de producción.





PAGO FIJO

En el mismo documento, los habitantes de los tres ejidos señalan que los socios del parque eólico Tres Mesas les entreguen mensualmente un pago fijo.

"También lo que ellos piden es que en vez de que sea un porcentaje, sea un pago fijo, entonces los ejidatarios nos van a enviar ahorita un último pliego petitorio donde se les va a poner una cantidad fija, se les va a hacer".

Desde el inicio de la queja, la empresa no ha respondido a las solicitudes de los ejidatarios, y se ha limitado a solicitar prórrogas para atender los requerimientos.

Por ello, existe la posibilidad de suspender el contrato o modificarlo, según lo establezcan los tribunales una vez que se llegue a un acuerdo.

"Bueno, eso ya lo determinarán, por ejemplo, si los ejidatarios no están de acuerdo, ellos tienen el derecho de proceder como ellos consideren, pudiera ser legalmente o manifestarse como lo acostumbran a hacerlo para exigir sus derechos y en el caso ya legal del término, si se fuese a un juicio, ya lo determinará la autoridad pertinente, un juez determinará que es la última respuesta que se daría a las peticiones de los ejidatarios".





José Ramos Silva Arizabalo, secretario de Desarrollo Energético.