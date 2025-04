Suprimen incendio causado por aire acondicionado

Incendio que tuvo lugar pasado el mediodía fue suprimido a tiempo por efectivos de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron a atender el siniestro que emergía en vivienda de interés social.

El despliegue inmediato y atención al llamado por el incendio de una vivienda en la calle Mixteco permitió sofocar el fuego de forma oportuna.

Afortunadamente, el saldo de este incidente no dejó desgracias personales, pues no se reportaron lesionados, sólo daños materiales, que si bien son cuantiosos, no afectaron a ningún miembro de la familia.

Los indicios señalan que un posible corto o falla en un aire acondicionado pudo haber desatado la ignición que dio lugar al fuego, de acuerdo a lo que se apreciaba en el lugar.

Con el incremento de las temperaturas, el uso constante de aires acondicionados y aparatos de refrigeración puede sobrecalentar las instalaciones eléctricas y sobrevenir una falla que derive en una conflagración.