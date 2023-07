Aumentan casos de atropellamiento

Cd. Victoria, Tam.

Entre mayo y lo que va de junio han resultado lesionadas doce personas por atropellamiento, informó la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad de las cuales cuatro han perdido la vida como consecuencia de estos percances automovilísticos por lo que en las próximas semanas dará inicio un programa de cultura vial destinada para los peatones.

"El Reglamento de Tránsito nos indica que el cruce de calles es por las esquinas y a veces tenemos un cruce de calles donde no debemos, son accidentes y no queremos que pasen, pero son áreas que tenemos que respetar para el cruce de estos", dijo el director de Seguridad, Tránsito y Vialidad victorense, Livio César Flores Rodríguez.

La tarde del lunes se registró el fallecimiento de la señora Silvia Salazar de 63 años en la avenida José Sulaiman Chagnon luego de ser atropellada por una camioneta Ford Pick up color gris al intentar cruzar por el carril de baja velocidad en dirección norte-sur. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado no obstante que a pesar de que en el lugar no se cuenta con puentes o pasos peatonales, el conductor pudo haber rebasado el límite de velocidad.

"Hace una semana y media o dos semanas vamos a estar trabajando para tratar de recuperar los pasos peatonales y los puentes, vamos a darle con todo", mencionó el responsable de la seguridad vial de la localidad, "falta educación vial, no queremos tomarnos el tiempo de subir escalones y buscar el puente peatonal, se nos hace más fácil cruzar donde estemos y como peatones también tenemos que poner de nuestra parte".

El funcionario recordó que la principal causa de accidentes es el exceso de velocidad y la falta de precaución, así como el uso de dispositivos móviles tras el volante, "pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, respetar a los vehículos, si queremos que los vehículos respeten a los peatones y motociclistas también debe ser igual para el otro lado".