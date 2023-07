Recibirá Óscar honorífico

Ciudad de México

Angela Bassett finalmente obtendrá su premio Óscar. La actriz de "Black Panther: Wakanda por Siempre" se unirá al legendario cineasta Mel Brooks y a la editora Carol Littleton como los nuevos homenajeados de la Academia de Cine de Hollywood.

A través de un comunicado de prensa, la Academia anunció este lunes que todos ellos, además de Michelle Satter, del Instituto Sundance, recibirán un Óscar honorífico este año. Satter obtendrá la estatuilla especial Jean Hersholt por su labor humanitaria

MÁS PREMIADOS

Brooks no es ajeno a los Óscares, pues ganó por su guion original para Los Productores en 1968. Littleton, por su parte, fue nominada en la categoría de edición por E.T. El Extraterrestre, en 1982.

El cineasta será el segundo ganador de un premio honorífico de la Academia de mayor edad en la historia de la gala. El próximo 28 de junio, el director de "El Joven Frankenstein" cumplirá 97 años.

PIONEROS DEL CINE

Mientras, Angela Bassett suma dos nominaciones importantes en su carrera. Una ocurrió este año,como Mejor Actriz de Reparto en la secuela de "Black Panther", previamente, en 1993, fue nominada a Mejor Actriz por dar vida a su interpretación de Tina Turner en la película biográfica "What´s Love Got to Do With It".

"La Junta de Gobernadores de la Academia está encantada de honrar a cuatro pioneros que han transformado la industria cinematográfica e inspirado a generaciones de cineastas y fanáticos del cine", dijo la presidenta de la Academia, Janet Yang, en un comunicado de prensa.





MARCA PRECEDENTE

"A lo largo de su carrera de décadas, Angela Bassett ha continuado brindando actuaciones trascendentes que establecieron nuevos estándares en la actuación. Y Mel Brooks ilumina nuestros corazones con su humor, y su legado ha tenido un impacto duradero en todas las facetas del entretenimiento".

LA ENTREGA

Todos ellos serán celebrados en grande el próximo 18 de noviembre durante la 14ª entrega anual de los premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La gala se llevará acabo en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.