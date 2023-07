Para todos los gustos

EVIL DEAD: EL DESPERTAR

"Evil Dead: El Despertar" es una especie de relanzamiento de la popular saga de terror cargada de gore, iniciada por Sam Raimi en 1981.

Bajo la dirección de Lee Cronin, la acción se traslada a la ciudad a un edificio de departamentos y, pese a que mantiene muchas cosas en común con las cintas anteriores, el realizador logra hacer que se sienta fresca nuevamente.

Dos hermanas se reúnen y deben confrontar al demonio junto con los tres hijos de una de ellas, después de descubrir el libro del mal.

La historia respeta la mitología y tiene un ritmo fenomenal que no te da tiempo para respirar, gracias a lo claustrofóbico de su planteamiento y que te tiene al borde del asiento.

AND JUST LIKE THAT...

La primera temporada de "And Just like That..." dividió a los fans de "Sex and the City", que encontraron en la nueva producción de Michael Patrick King una serie más cargada al lado dramático de la vida de las protagonistas del exitoso show.

El rumbo se corrige un poco en los primeros dos episodios estrenados de la nueva temporada, donde la vida de su protagonista, Carrie, interpretada por la ganadora del Emmy Sarah Jessica Parker, nuevamente busca el balance de sus relaciones personales.

Parker se mueve como pez en el agua en el rol, y después de verla sufrir cuando quedó viuda, te da gusto encontrarla en un mejor lugar. Además de que la próxima llegada de Aidan (John Corbett) durante la temporada será de gran ayuda.

El personaje de Cynthia Nixon sigue siendo un problema, ya que se siente muy insegura y alejada de la Miranda fuerte y poderosa de los 90, mientras que Kristin Davis, como Charlotte, aprovecha su buen ritmo de comedia para enfrentar su personaje a las crisis más divertidas.

AMY SCHUMER: EMERGENCY CONTACT

Amy Schumer explota al máximo su ácido sentido del humor en su nuevo especial de stand up "Emergency Contact", grabado en Los Ángeles.

La comediante se burla de ella misma, de la edad y de las cosas que ha hecho por la belleza, además de hablar sobre la relación con su esposo Chris Fischer, que vive en el espectro del autismo.

Ese tema lo tocó la también actriz y guionista en su serie "Life & Beth", donde el actor Michael Cera interpreta a un personaje basado en su esposo.

Es en esas anécdotas personales donde el show funciona mejor y donde Schumer se nota más cómoda, llevando sus chistes hasta las últimas consecuencias.