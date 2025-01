Priorización de Objetivos: Clave para el Éxito

Por: Agencia Reforma

Diciembre 31, 2024 - 03:30 p.m.

¿Es adecuado y positivo hacer propósitos de año nuevo? Andrea Paz, psicoterapeuta familiar, considera que son una herramienta muy funcional, y se convierten en una guía de vida, no sólo durante el año que inicia.

Este tipo de objetivos tienen que ver con lo que ella denomina "factores protectores", que son "escenarios" o cualidades que una persona tiene en su vida y que le benefician o aportan cuestiones positivas (por ejemplo, hacer ejercicio o mantener relaciones sociales saludables).

Además, pueden ser el punto de partida para crear un proyecto de vida.

"Ayudan al autoconcepto o a que la autoestima sea más fuerte, pues al cumplir metas y objetivos, estos se convierten en pequeñas victorias", señala.

"Cuando tienes un borrador de vida o una idea de hacia dónde vas, la ansiedad puede estar mucho más calmada, porque aunque no sepas qué va a pasar cada día, al menos sabes hacia dónde vas".

Sin embargo, para establecer u organizar este plan de vida, un primer paso es hacer una lista que resulte de una lluvia de ideas, donde se anoten todos los logros que se desean alcanzar: no importa que sean realistas o no, lo necesario es dejar fluir la intención.

Después, con mayor conciencia, se determinan cuáles son los que realmente se quieren lograr. La sugerencia para que estas metas tengan un efecto positivo es planificarlas y trasladarlas a la vida cotidiana por día, semana o mes.

"Así es como te vas dando cuenta si lo puedes lograr; y además, te vas ayudando a que sepas qué tienes que hacer hoy para estar 'al día siguiente' donde quieres estar", comenta Paz.

"Puede haber un margen de tiempo, y está bien que lo haya, porque si quieres ser una buena planeadora tienes que prever también la incertidumbre y los imprevistos de que no se lleven a cabo todo en tiempo y forma, por situaciones que puede que no dependan de ti, porque así es la vida", recalca.

Por esto, priorizar es la clave para evitar la frustración que conlleva no conseguirlos, así que, con base en un cronograma, se ha de estipular lo que se desea conseguir a corto, mediano y largo plazo. Esto puede traducirse en un lapso de tiempo de uno a tres meses, de tres a seis, y de nueve a doce.

"Depende de cada quien esta planeación, no de la etapa de vida, pues hay personas de la tercera edad que siguen planeando sin cesar; cada uno va a alimentando su vida con lo que consideran que es mejor para cada quien", anota la terapeuta.

Paso a paso

1. Reconoce el momento en el que estás: lo que puedes hacer y lo que no.

2. Prioriza los objetivos más deseados, eso te dará ánimo y convicción.

3. Contempla la inversión de tiempo y recursos para cada objetivo; determina si te es factible.

4. Planifica: anota tus metas. De preferencia, un mes antes de que termine el año.

5. Acomoda tus planes por día, semana o mes, y aplaude tus victorias.

Evita

+ Decidir tus metas apresuradamente o al paso de cada uva, en la cena de fin de año.

+ No te sobrecargues con demasiados objetivos: calidad es mejor que cantidad.

+ No te castigues ni anotes comentarios negativos, como "no puedo" o "no sirvo para esto".