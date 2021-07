Vive oculto

Hace un tiempo publicaba en estas mismas páginas un artículo (“Autores no natos”) en el que hacía referencia a dos compañeros de estudios, uno de colegio y otro de facultad, de los que, según todos los indicios, cabía esperar una trayectoria exitosa en aquello a lo que decidieran dedicarse pero que, finalmente y por razones diversas, no cumplieron con dicha expectativa. Tras su publicación, de inmediato empecé a recibir mensajes de familiares, amigos y conocidos en general que me comentaban, cada uno desde su propio ámbito, que también ellos podían referir casos muy semejantes a los que yo había descrito en mi texto. Reconozco que no esperaba una coincidencia tan grande de testimonios en el mismo sentido, y que ello me dio que pensar.

Lo de la diversidad de los ámbitos de mis comunicantes importa subrayarlo a los efectos de lo que pretendo plantear a continuación. Porque resultaría engañoso -por no decir, directamente, tramposo- contraponer a los que prefirieron dedicarse a la poesía con los que optaron por las finanzas, a los que decidieron andar por el mundo, de playa en playa, con su tabla de surf bajo el brazo, en busca de la ola más grande que cabalgar con los que opositaron para ser abogados del Estado, a los que se entregaron a la música con los que lo hicieron a la política, o a las artes plásticas con los que se consagraron a la milicia para, a continuación, ponerse del lado de los presuntos perdedores desde el punto de vista del poder, del dinero o del brillo social.