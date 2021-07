Un mural de Picasso abre un debate nacional en Noruega

En estos años desde el ataque terrorista, durante los cuales las construcciones han permanecido vacías, el mural se ha convertido en motivo de encendida controversia en el país nórdico. En las últimas semanas, el debate se ha encarnecido entre los muchos defensores de que la obra se quede en su emplazamiento original y el Gobierno, que ya ha comenzado las labores de demolición en el interior del Bloque Y, de estilo brutalista y diseñado en 1969 por el arquitecto Erling Viksjø.

Noticia Relacionada Amenazan a jugadora del América Femenil

Arte amenazado

Desde 2015, Los pescadores figura en el listado de la asociación Europa Nostra con los siete monumentos más amenazadas del continente. Solo existen tres murales similares en el mundo: los otros dos se encuentran, uno en manos privadas en Francia, y el otro —el Friso de los Gigantes— en Barcelona.

La sociedad civil noruega lleva tiempo organizándose para intentar frenar la demolición. “Convocamos manifestaciones, marchas, conciertos y charlas frente al Bloque Y, que hemos rodeado dados de la mano. También hemos rodeado el Parlamento y organizado debates públicos”, enumera Kjersti Hembre, miembro del grupo Salvar el Bloque Y, que lanzó una petición al Gobierno noruego en la plataforma change.org que suma casi 50.000 firmas. “En colaboración con Patrimonio nacional, la Asociación de arquitectos de Noruega y la Asociación de arquitectos de Oslo, el otoño pasado contratamos a una abogada para demandar al Estado”, agrega. Esa letrada es Berit Reiss-Andersen, también presidenta del comité noruego del Nobel. “No estamos en posición de proteger el mural como propiedad intelectual”, señala la abogada, que agrega que han perdido el juicio en el solicitaban paralizar la demolición. “Me temo que no quedan alternativas”.

A pesar de contar con los preceptivos permisos, los planes del Gobierno noruego no convencen a organismos como la UNESCO o el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Tampoco a Gro Nesjar, hija de Carl, fallecido en 2015. “Si quitan el mural de la fachada, no va a salir de una pieza”, predice Nesjar. “Además, la intención de Picasso era que estuviera ahí, no en otro sitio”. “El mural es parte del edificio y no se puede quitar”, coincide Hanne Sophie Claussen, otra miembro de Salvar el Bloque Y. “Picasso dedicó esta obra al pueblo noruego para que se viera tal y como está hoy: un friso con el cielo detrás. Ahora los políticos la quieren colocar en un lugar totalmente diferente tanto en el sentido estético como en el conceptual. Es una pena”.

CATALUÑA SE SUMA

A LA QUEJA DEL MOMA

El Colegio de Arquitectos de Cataluña, en cuya fachada reposa el 'Friso de los Gigantes', se sumó hace unos días al llamamiento del MoMA de Nueva York para que el Gobierno noruego reconsidere su decisión. “Destruir una parte de la obra equivale a destruirla en su totalidad”, escriben los miembros del COAC en un manifiesto que han firmado otros organismos catalanes como CCCB, el MACBA, la Fundació Miró, el Museo de Historia de Cataluña y el Museo Picasso.