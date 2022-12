¿Nos hemos aburrido de los museos?

Al salir dan un código qr para llevarse el vídeo de recuerdo. bienvenidos a esta nueva forma de consumir arte: en las exposiciones interactivas el protagonista es el ciudadano.

Desafío Dalí

Desafío Dalí, en el Espacio 5.1 de Ifema, en Madrid, 2.000 metros cuadrados preparados para este tipo de actividades en las que la tecnología cobra casi el mismo protagonismo que el artista en cuestión, trata de avanzar en la etiqueta de exposición inmersiva para ser cultural sense. "La tecnología no es la protagonista", corrige Miguel de la Ossa, cofundador de ArtDidaktik, la empresa que ha creado esta muestra, "es una herramienta que facilita aprender de manera amena". Santiago Ruiz, productor ejecutivo, añade: "Una inmersiva está basada en el micromapping, aquí solo hay alguna parte. Esto es edutainment, apostamos por la divulgación cultural".

Inmersiva, cultural sense, edutainment, micromapping... Todos estos anglicismos se han colado en el sector del arte en los últimos cinco años, cuando se calcula que empezó el auge de un tipo de exposición en la que la contemplación ya no es suficiente. En estas muestras no hay obras originales. A falta del gran reclamo de los museos tradicionales, las empresas privadas que idean estos proyectos han encontrado en la tecnología el cebo perfecto para captar la atención y la curiosidad de los ciudadanos que, en el caso de España, prefieren ir al cine o a un concierto antes que a una exposición, según datos de la última encuesta de consumo cultural del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Sin poder mostrar las obras originales, estas exposiciones empezaron su apuesta con reproducciones de los cuadros en tamaño gigante en cajas de luz y con proyecciones en 3D sobre paredes y suelo, con música o un relato de fondo. Esto es el micromapping, el sistema que iba directamente ligado a la etiqueta de exposición inmersiva. En Tutankamón, la exposición inmersiva, en el espacio MAD. Madrid Artes Digitales, en El Matadero, la apuesta se redobla en una sala de proyecciones de 1.200 metros cuadrados en la que durante unos 20 minutos el faraón cuenta su historia, mientras las imágenes se suceden, los escarabajos pasan por debajo de los pies, la música y la luz envuelven.

Pero, tras el aluvión de exposiciones de este tipo en el último año (valgan algunos ejemplos como las de Frida Kahlo, Goya, Klimt, un espacio dedicado a Las meninas de Velázquez, Tim Burton...), el micromapping se ha quedado corto. "Es el núcleo a partir del cual se desarrollan otras actividades", dice Nacho Ares, egiptólogo y comisario de la muestra de Tutankamón, en la que hay una réplica del ataúd de oro del faraón y una reproducción a tamaño real de la tumba que es en realidad una suerte de videojuego. Al entrar en este laberinto de salas dan una tableta para ver en realidad aumentada cómo era el lugar donde fue enterrado Tutankamón. Hay que ir superando pruebas: tocar cofres, mover una daga, encontrar la única máscara que es diferente... y se van ganando puntos. El objetivo es sortear la maldición.

Al salir, en una pantalla se muestra un ranking con los nombres y los puntos conseguidos. El pasado jueves, un grupo de niños de entre 8 y 10 años, de visita escolar, no perdían de vista el listado para asegurarse de que nadie les ganaba. "Me han dicho los dioses que soy un crack", le decía uno a sus amigos, mientras otros hacían fila en el fotomatón que convierte al visitante en faraón. Es 2022, la foto se lleva a casa en el móvil y, como recuerdan carteles tanto en la exposición sobre el Antiguo Egipto como en la de Dalí, no hay que olvidarse de compartirlo en redes sociales, que se entere todo el mundo. El móvil es casi un requisito para ir haciendo la visita, no está vetado como en los museos.

"Se ha invertido la idea de los museos tradicionales. Ahí está la clave del éxito", continúa Ares, que defiende que en una muestra como la de Tutankamón no se pretende "comprender el relato museístico", sino "suscitar la curiosidad, hacerlo divertido, disfrutar con lo que ves". El egiptólogo argumenta que esta es la manera en la que le hubiera gustado que le contaran esta historia cuando era niño: "De forma desmenuzada, mascada, directa y llana. Todo es más divulgativo, más cercano a la cultura popular y al gran público". Tanto Ares como los responsables de la exposición de Dalí aseguran que cuentan con el aval de expertos en arqueología y arte que, dicen, han visto ambas iniciativas. Además de contar con los permisos o la aprobación de las instituciones que albergan las piezas de los autores o temáticas que se van a exponer. Solo en la del pintor surrealista se pueden ver 150 obras en formato digital que se encuentran en más de 20 museos y colecciones privadas en todo el mundo. "Por eso la llamamos la exposición imposible", dice Ruiz.