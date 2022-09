Sátira frente al poder

CONVERSACIÓN

Así lo expuso ayer en una conversación con el editor Diego Rabasa, en el marco del Hay Festival que se lleva a cabo en la ciudad de Querétaro.

Aunque su trayectoria literaria recae mayormente en el teatro, Soyinka (Nigeria, 1934) habló sobre su novela más reciente, Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra (Alfaguara).

Descrito por Rabasa como un "retrato brutal" de un país que se asemeja a Nigeria -y a México en ciertos aspectos, apuntó también el editor-, el libro está escrito en clave de sátira, un género por el que Soyinka es ampliamente reconocido.

"Creo que la sátira es un mecanismo de supervivencia de las sociedades y, por supuesto, hay periodos históricos en los que la sátira parece ser la ganadora cuando es muy obvio que la única literatura que puede tener significado y que puede tener una influencia sobre el poder y cómo se concibe el poder, es lo ridículo", expuso.

Esto, abundó, es especialmente cierto cuando las sociedades requieren del ridículo para hacer frente al poder, sobre todo bajo regímenes autoritarios.

"Cuando tenemos una sociedad que tiene un sistema de gobierno monárquico o feudalista, en cierta forma, en el que la sociedad se ha movido para darle la autoridad a un solo individuo o a un solo grupo, la sociedad utiliza un mecanismo de sátira para recordarle a ese individuo: ´Oye, eres un ser humano mortal, como cualquiera, y sabemos de tus aspectos no tan nobles", reflexionó.

"Cuando tenemos una sociedad que tiene un sistema de gobierno monárquico o feudalista, en cierta forma, en el que la sociedad se ha movido para darle la autoridad a un solo individuo o a un solo grupo, la sociedad utiliza un mecanismo de sátira para recordarle a ese individuo: ´Oye, eres un ser humano mortal, como cualquiera, y sabemos de tus aspectos no tan nobles"

La novela, describió Rabasa, trata sobre dos amigos, un médico y un ingeniero educados en Occidente, pero pertenecientes a la tradición yoruba, que descubren una red de tráfico de órganos y partes humanas que son usadas para ritos clandestinos, hecho que los enemista con un gurú que fundó un culto y un político corrupto.

Aunque queda claro quiénes son los antagonistas en el relato, declaró Soyinka, en la novela buscó las áreas grises, para no ser tajante en su juicio y dejar que el lector decida por sí mismo.

"Al escribir, trato de evitar las polarizaciones muy marcadas y eso no es muy fácil, no después de lo que has visto, o después lo que tú percibes como malo", abundó.

"Cuando entiendes el significado de la maldad, se vuelve difícil cuando te tienes que regresar a una pregunta que la humanidad nunca debió haber considerado seriamente: ¿qué es lo humano?".

Soyinka, quien ha sido encarcelado por su participación activa contra el colonialismo británico en Nigeria, además de por su crítica a las dictaduras militares del continente africano, concibe una degradación social generalizada en el mundo.

Cuestionado sobre la relación entre México y Nigeria, con sus problemas de violencia, Soyinka abogó porque las aberraciones que ocurren en ambos países no sean normalizadas por sus poblaciones.