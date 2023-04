Diálogo en Getsemaní

- ¿No hay otra manera?

- No hijo, no la hay.

- ¿Valdrá la pena?

- Eso solo tú podrás decirlo, con el paso del tiempo. Yo solo puedo decirte algunas cosas que pasarán a raíz de tu paso por este mundo. Ocurrirá que algunos hombres tergiversarán tus palabras y las utilizarán para lucrar o para obtener un beneficio personal. Ocurrirá que se edificarán muchas iglesias, cada una proclamando tener la verdad, y eso provocará confusión entre la gente. Incluso algunos de estos que crean sinceramente tener tu verdad, se llenarán de orgullo y verán con menosprecio a quienes no compartan sus ideas. Habrá guerras y mucha sangre se derramará por personas que dirán actuar en tu nombre. Habrá otros que considerarán locura o tonterías el mensaje que has compartido. Aún antes de dejar esta vida, verás cómo algunos escupirán en tu rostro, golpearán tu cabeza con sus manos y con palos, te dirán palabras de burla y desprecio y harán muchas cosas para aumentar tu dolor físico y espiritual. Pero habrá algunos otros, querido hijo, que lograrán captar perfectamente el mensaje de amor que has tratado de transmitirles. Esas personas permanecerán fieles a ti y tu mensaje, al grado de preferir la muerte de las maneras más horribles antes que negar su fe en ti. Ellas no harán tanto ruido como los otros, su fe será más bien callada pero poderosa. Olvidándose de tus enseñanzas, habrá quienes buscarán maneras de hacer miserable la vida de sus semejantes, pero otros, tendrán presente lo que les enseñaste acerca del amor y el perdón, y buscarán la manera de embellecer su mundo propagando tus palabras y poniéndolas en práctica.

Nada qué hacer

- ¿Qué puedo hacer para que sean más estos últimos?

- Absolutamente nada. Recuerda que uno de los regalos más grandes que le dimos al hombre fue el albedrío. Cada quién tendrá la libertad de elegir vivir de una u otra manera. Cada quién elegirá ser una luz o ser oscuridad.

- ¿De qué servirá mi sacrificio?

- Servirá para mostrarle al hombre que no todo termina con la muerte. Tú serás el medio para que ellos vean que la carne solo es el repositorio temporal del espíritu, que nunca muere. Serás tú quien les muestre el camino a casa. Tu resurrección dará testimonio de que hay un hogar eterno, un hogar celestial al que podrán volver cuando terminen su jornada terrenal. Y podrán saber también que no están solos a lo largo de esta jornada, y que tras cada prueba, tras cada dificultad que tengan que enfrentar en este mundo, su espíritu se puede levantar fortalecido para seguir adelante.

Palabras inmortales

- No te digo "si puedes", porque sé que sí puedes. Más bien, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.

- Las palabras que acabas de expresar se volverán inmortales, y serán la mayor prueba de tu obediencia, tu humildad y tu amor por mí, Serán la mayor prueba de tu deseo de glorificarme. Gracias por estar dispuesto a aceptar mi voluntad. Te amo, hijo. No te imaginas cuánto.

- ¿Puedes darme un abrazo, padre? Creo que lo voy a necesitar.

- Claro que sí hijito, ahora y en tus momentos más difíciles, los que estás a punto de vivir, yo estoy contigo, compartiendo tus lágrimas, compartiendo tu dolor, pero con toda mi fe puesta en ti. Fe en que serás capaz de pasar esta amarga copa sin desmayar. Fe en que podrás percibir la chispa de divinidad que he puesto en ti y en todos tus hermanos, para que les ayude, para que sepan que no hay prueba, por difícil y dolorosa que sea, que no puedan soportar. Fe en que vendrá el momento de volvernos a abrazar llenos de gozo por haber pasado la prueba. Déjame abrazarte fuerte hijo, así, y llévate todo mi amor en tu corazón.

- Está bien, papá, gracias. Estoy listo. Comencemos."