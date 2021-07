Los muertos parecen más muertos en colores, pero los besos (el famoso del marinero y la enfermera en Time Square en el día de la victoria sobre Japón) también son más reales, y los nazis, y el general Custer, y Darwin, y ni digamos Rasputín. Doscientas fotografías en blanco y negro, muchas de ellas muy famosas, icónicas, coloreadas ahora digitalmente, componen el libro El color del tiempo, una historia visual del mundo 1850-1960 (Desperta Ferro, 2021), obra de la artista brasileña especialista en coloreado digital Marina Amaral y el historiador Dan Jones, un gran divulgador autor de, entre otros títulos, el notable Los templarios: auge y caída de los guerreros de Dios (Ático de los Libros, 2018).

Aquí las fotos no se remontan hasta tan atrás como los caballeros del Temple —aunque sería fascinante ver una, coloreada o no, de Jacques de Molay en la hoguera (1314)—, y las más antiguas son de mediados del siglo XIX, con sendos retratos de Napoleón III y la Reina Victoria, que también coloreados parecen más personas reales y mucho más cercanos. Otras dos fotos nos llevan a uno de los episodios señeros de la época, la Guerra de Crimea (1853-1856). Una, la cara de la historia, es un célebre retrato del capitán de Artillería Real Thomas Longworth Dames, que luchó en Alma, Inkermann y Sebastopol, fotografiado en 1855 por Roger Fenton: posa muy elegante, y más en colores, en su uniforme con dolmán, gorro alto de piel, guantes, sable y muchos alamares y cordones. El reverso de esa foto, la cruz, es, al pasar la página la impresionante panorámica, también de Fenton, del valle de Balaclava donde, en esa misma guerra, tuvo lugar el 25 de octubre de 1854 la famosa última carga de la Brigada Ligera británica contra los cañones rusos inmortalizada por Tenysson. El color hace que tengas la sensación de adentrarte en ese paraje en el que no hay nada, ni caballos, ni jinetes, ni pólvora ni gloria sino solo decenas de balas de cañón rusas desperdigadas en el suelo.