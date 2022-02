La vida es poesía (la basura, también)

Decíamos ayer que la irrupción de la pandemia tuvo como efecto colateral que la poesía sufriera su propio estado de excepción. Más de dos años después de que la palabra positivo se haya convertido en una de las más negativas de nuestro vocabulario, nos hemos ido habituando a que la normalidad sea esto. Así, mientras la discusión política se enroca en el debate bizantino acerca de la pertinencia de las mascarillas en las aulas o en los parques, el ciudadano de a pie ha ido sustituyendo la desesperación (cuya naturaleza es pasajera) por la desesperanza (en la que uno se puede instalar como primera residencia). La abulia de la segunda década del siglo XXI se parece a la desgana metafísica con la que canta C. Tangana, aunque con menos flow y más miedo en el cuerpo. Entretanto, la caída de las suscripciones a los paraísos digitales demuestra que la vida sigue, aunque no exactamente igual, y que la poesía no le va a la zaga.

Palabras de honor