La obsesión de Robert Caro, el reportero más perfeccionista

–Para obligarme a ir lento. Yo soy un escritor demasiado rápido. Un profesor [R. P. Blackmour] me dijo en Princeton que nunca conseguiría lo que quiero porque pienso con los dedos. Cuando estaba en el periódico, escribía todo en el último momento, así que al empezar mi primer libro decidí ralentizarme. Primero escribo a mano y luego utilizo la máquina.

Para comprender la dimensión de Robert Caro (Nueva York, 86 años) en la historia del periodismo de Estados Unidos ayuda saber que sus cuadernos de notas, sus borradores y sus ficheros se han convertido en material de museo. La New York Historical Society los adquirió a principios de 2021 y desde octubre forman parte de su exposición permanente. Ha ganado dos premios Pulitzer, la Medalla Nacional de Humanidades y prácticamente cualquier honor literario del país.

La épica con la que entiende el trabajo ha cimentado su leyenda: para investigar la infancia del presidente Lyndon B. Johnson, por ejemplo, se mudó tres años a su pueblo natal de Texas. Reportero de investigación en sus inicios, llevó el credo de contrastar hasta el extremo de desmentir la muerte de un hombre, que había sido declarado fallecido en varios libros. Al tipo, llamado Luis Salas, que había ayudado a Johnson a robar una elección al Senado por Texas en 1948 y se había fugado a México, acabó encontrándole en una casa tráiler, de vuelta a Texas. Llamó a su puerta décadas después del fraude, y lo admitió todo. "Averiguar eso se llevó un año de mi vida", dice el periodista.

La magna biografía de Johnson (The years of Lyndon Johnson, cuatro volúmenes publicados desde 1982 y el quinto y último en proceso), junto a la del urbanista Robert Moses, tenebroso fundador del Nueva York moderno (The Power Broker, 1974), han convertido a Caro en un mito. Porque sus libros no solo retratan personajes, constituyen exploraciones del poder político y, sobre todo, del efecto "del poder sobre los no poderosos", su principal meta. Es lo que ha hecho de esas obras, todas de proporciones bíblicas, crónicas colosales del siglo XX estadounidense. Sus libros no han sido todavía traducidos en España.

En el caso de Moses, le importaba sobre todo contar cómo un hombre no elegido en las urnas había logrado tales cotas de poder, cómo las usaba y qué efecto tenía en la gente. Por ejemplo, eliminó hasta 21 barrios pobres de la ciudad para construir autovías. "Hizo 627 millas de ellas [1.009 kilómetros] y decidí contar la historia de una milla, una que pasaba por el Bronx. Quería narrar qué había pasado con las personas que tuvieron que marcharse de allí. Para eso tenía que encontrarlas y, claro, no era fácil, entonces no había ordenadores. Tampoco un listín de teléfonos de ámbito nacional. El libro no me iba a llevar cuatro años, me iba a llevar cinco o seis...".

El adelanto que le dio la editorial se esfumó mucho antes, quebró, tuvo que vender su casa y mudarse con su esposa, Ina, a un apartamento en el Bronx. Nacido y criado en el Upperwest neoyorquino, en 1935, se graduó en Princeton y trabajó como reportero de investigación en un periódico llamado Newsday, donde aprendió de su editor la primera norma de un sabueso: "Lee cada página, lee cada maldita página, no des nada por supuesto", le exhortaba. En 1966, cuando disfrutaba de la reputada beca de periodismo Nieman, en Harvard, descubrió la profundidad del personaje de Moses y nació ese deseo de ir más allá de los artículos de prensa y acabar por convertirse en el biógrafo de América.

En pleno bum del nuevo periodismo y su pirotecnia, Caro tomó una vía diferente, pero no menos cuidada en estilo. El gusto narrativo es otra de sus obsesiones, clave en los galardones obtenidos en las letras. "La calidad de la escritura importa tanto en la no ficción como en la ficción, el ritmo es muy importante. Si quieres hacer que se lea algo sobre cómo funciona el poder, que tú crees necesario que a la gente le importe, necesitas escribirlo de un modo interesante".

"Cállate, cá-lla-te".

"Las comas".

"Resumen de una fuente: en 1944 solo un gran periódico le apoyaba. ¿Pero es eso verdad? ¿Qué pasa con el de Amon Carter?".

Anotaciones como estas forman parte de su archivo y pueden verse en las vitrinas de la New York Historical Society. Caro escribía las palabras "cállate" o las iniciales en mayúsculas de esta expresión en inglés (S. U.) para recordarse que no debía interrumpir los silencios del entrevistado después de una pregunta difícil. Mirarlos a los ojos y aguantar. La única cinta de casete de la muestra (Caro no graba las entrevistas) es de su esposa, Ina, la única investigadora en la que ha confiado jamás, y el arma secreta para ganarse a las mujeres del Texas más rural y poder contar la dureza de sus vidas, lo que supuso para ellas la llega del agua corriente.