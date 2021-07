Kit de supervivencia cultural para el encierro

¿Existe una novela que pudiésemos recomendar a un espectador enganchado a Gran Hermano amante de la literatura de viajes y a una catedrática de Historia aficionada a la Antropología? Existe y tiene menos de 200 páginas: se titula El entenado, la publicó el argentino Juan José Saer en 1983 y no tardó en ser reconocida como un hito de la literatura en español del siglo XX. A España llegó en 1988, un año después de que Saer (1937-2005) ganara el premio Nadal, galardón que, desgraciadamente, no sirvió para que el lector medio se interesara por los autores latinoamericanos posteriores al boom.

¿Por qué El entenado sería capaz de convencer a gente tan distinta (separada por un metro)? Porque tiene las dosis justas de aventura, intriga, reflexión y emoción. Narra las peripecias de un grumete español que, a principios del siglo XVI, se enrola en una expedición al Río de la Plata. Una vez allí, los indios colastinés capturan a la tripulación del barco y su fortuna de conquistador cambia radicalmente porque los colastinés tienen una virtud y un defecto: son pacíficos pero antropófagos. Así que se comen a todos los marinos menos a él. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hace el muchacho cada día que convive con una tribu cuya lengua y gestos no entiende.

Noticia Relacionada Pierden vuelos a EU por requisito de prueba Covid

El entenado es una mezcla de relato de formación e indagación narrativa sobre aquello a lo que llamamos humanidad y civilización. “Para algunos, no eran hombres; para otros, eran hombres pero no cristianos, y para la mayoría no eran hombres porque no eran cristianos”. Ese es el marco mental en el que se mueve un protagonista que no sabe por qué sigue vivo ni hasta cuándo. Y que antes de embarcarse se preguntaba sobre los indios lo mismo que aquellos a los que la información les llegaba de oídas: ¿tienen gobierno?, ¿propiedades?, ¿cómo defecan?, ¿con qué mano comen? “Lo desconocido es una abstracción”, leemos en un pasaje, “lo conocido, un desierto, pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación”. En esas seguimos. Javier Rodríguez Marcos

Nunca un gruñón repartió tanta felicidad. El hombre siempre enfurruñado llamado Van Morrison comienza a cantar en este disco al segundo de arrancar la primera canción, And It Stoned Me. Durante los próximos 40 minutos el estado de ánimo del oyente se tornará feliz, gozoso. Se llama Moondance y fue el trabajo que salvó la carrera de su autor, que venía de un traspiés comercial con Astral Weeks (1968), un álbum que solo con el paso del tiempo fue justamente valorado.

Moondance es el disco donde mejor canta uno de los mejores vocalistas de música popular de la historia. Resulta sorprendente revisar datos sobre este álbum. Morrison (Belfast, 1945) tenía solo 24 años cuando entró a grabar esta obra inmaculada. Los profundos sentimientos que transmite el irlandés en las diez canciones no son propios de un veinteañero.

Habría que admitir que el cascarrabias siempre fue un hombre maduro azotado por los reveses y las felicidades de una vida larga y plena. Incluso con esa tierna de edad. En 1970 estaba rendidamente enamorado. De Janet Planet Rigsbee, con la que tuvo una hija, luego también cantante, Shana Morrison (padre e hija han coincidido en el escenario en varias ocasiones).