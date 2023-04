Escribir como se habla: así es la nueva tendencia en la literatura

A Aída, que orbita la narración en tercera persona de Leche condensada (Caballo de Troya) —"La única niña que no molesta a los niños con la último de la Coca Cola que queda"—, le gustan los Pokémon tipo agua y sabe, porque se lo dijo la pediatra, que "no se puede huir de la ansiedad, solo afrontarla", como relata su autora, Aida González Rossi (Santa Cruz de Tenerife, 1995).

"Puedo compartir todo contigo mi cuchilla mi desodorante mi dinero si lo necesitas (no hay prisa por devolverlo) pero sé con certeza que no he querido hablar de lo importante que no he querido resolver mis dudas por minúsculas?", escribe Luis Díaz (Alcalá de Henares, 1994) en Los bloques naranjas (Caballo de Troya), descodificando las señales camufladas en la homosocialización masculina de barrio.

Los libros citados tienen muchos rasgos en común. No usan comas ni puntos ni mayúsculas, adoptan la lengua oral como modelo y toman prestadas expresiones en otras lenguas, ya sean cooficiales o extranjeras, de manera desacomplejada. Todos están firmados por debutantes que han asaltado las librerías con pocos meses de diferencia con una prosa frenética, caleidoscópica, anárquica y (estudiadamente) espontánea.

Esta nueva hornada de autoras y autores sin aparente nexo común ha vomitado novelas que parecen escritas sin tomar aire, con la voluntad de reventar el canon y una ortografía disidente, situada al margen de las reglas de la RAE.

No se trata, en realidad, de un fenómeno estrictamente nuevo. "Respecto a las reglas, una vez aprendidas, procuro olvidarme", escribió Montserrat Roig contra la "hipocresía lingüística" de un panorama que "encerraba a las palabras sin dejarlas volar" unos pocos años antes de que todos estos autores nacieran. Más de tres décadas después, los recién llegados ya no temen alejarse de la pureza léxica en sus textos, de manera mucho más tímida que sus predecesores.

En los últimos años, autores de otras generaciones ya han experimentado con la palabra hablada en sus libros.

Por ejemplo, Fernando Aramburu con los verbos conjugados a la donostiarra en Patria o la reciente Hijos de la fábula, Carlos Zanón con las expresiones barcelonesas en ­Taxi y, de una manera distinta, Cristina Morales al deconstruir los usos orales del lenguaje políticamente correcto en Lectura fácil. Pero estos debutantes van más allá y derrocan barreras invisibles a sus ojos.

Están las que, como Greta García, afirman "no haber tenido apuro ninguno" al abrazarse al Êttandâ Pal Andalûh (EPA), la ortografía no oficial del castellano creada en 2018 por el colectivo del mismo nombre para adaptarse a los dialectos andaluces, un estilo al que se acogen otros artistas como Alberto Cortés en sus textos para el teatro.

García empezó aplicando la EPA únicamente a los diálogos, pero decidió ampliar su uso a todo el texto de Solo quería bailar. Su idea consistía en "aportar más teatralidad, cadencia y un palabrerío sevillano" a esta tragicomedia de una bailarina con la sensación de ser la más mediocre y de haberse tragado "toíta la mierda como una buena garganta profunda" al verse condenada a 30 años de prisión por atentar contra una oficina de Hacienda.

La sevillana confiesa estar leyendo en estos momentos Leche condensada, el debut en novela de la también poeta Aida González Rossi. En el libro, la escritora retuerce el dialecto tinerfeño "porque el lenguaje es tan rico y manejable como un bote de plastilina". Y defiende haberse grabado a fuego la norma de Elena Ferrante sobre el hecho de tener una estructura clara del texto para después embarullarlo. "Lo mío es darme una habitación propia para proceder a destrozarla", cuenta al otro lado del teléfono.

Orgullosa de que se la compare con Panza de burro —la novela de Andrea Abreu sobre la cultura canaria quinqui de los dos mil que se convirtió e n un fenómeno editorial, se tradujo a múltiples idiomas y descubrió a los peninsulares qué significaba "estregarse" o tener una "amiga jarrapa"—, la de García Rossi es la primera novela de la etapa de Sabina Urraca como editora invitada del sello Caballo de Troya. En su programación para este año, Urraca también ha seleccionado el texto sin comas ni puntos de Luis Díaz y otro repleto de laísmos y leísmos que narra María José Hasta (Huesca, 1989) en Se te oscurece el pelo, que saldrá a la venta en mayo. Y que se lee, como defiende su autora, "como si escucharas una tonadilla y afinaras el oído para entender la letra".

Para Urraca, limitarse a las reglas que dicta el canon da más asfixia que alivio. Todavía recuerda cuánto lloró al ver su primer texto impreso a sus 25 años, cuando una revista literaria publicó un cuento suyo que simulaba un chat de personas que hablaban sobre mascotas y que estaba escrito respetando la jerga del canal, con expresiones diversas y faltas de ortografía. "Me lo corrigieron todo. Me lo tradujeron al español de la Real Academia Española. A veces siento que con mi labor editorial de buscar y editar a personas que escriben libremente, que usan el lenguaje como juego y disfrute, y no como cárcel a la que adaptarse, estoy vengando esa faena horrible que me hicieron hace años", reconoce.

La editora asegura que estamos rodeados de "fascistas del lenguaje" y que su influjo nos ha llegado a envenenar el cuerpo. "Hay que tener cuidado, porque está alrededor, pero también en nosotras mismas: está en la creencia, más arraigada de lo que pueda pensarse, de que el español de España —que yo me pregunto cuál es ese español, habiendo como hay tantas variantes del lenguaje en España, una por cada persona— es la verdad suprema, el kilómetro cero de las lenguas", denuncia Urraca.

Sus protegidos no tienen miedo al sistema. "Somos una generación socializada por internet. Aunque nos haya podido influir en la forma de escribir, en mi caso necesitaba sacar el barullo de la ciudad como espacio: escribir con la sensación de que sale todo de golpe, como si abrieras un grifo y no pudieras cerrarlo", apunta Luis Díaz, que reescribió Los bloques naranjas "hasta la extenuación", pese a la aparente despreocupación que puede desprender el hecho de no haber incluido signos de puntuación.

Andrea Genovart coincide con Díaz en la voluntad de trasladar la vorágine de toda gran urbe a sus páginas gracias al ritmo en la escritura. La catalana llega a dedicar 16 líneas a repetir la palabra "subnoRRRmals" sin descanso en Consum preferent, ganadora de los 12.000 euros del Premio Llibres Anagrama de Novel·la, que se traducirá en otoño al castellano. Genovart asegura que su novela, inspirada por Georges Perec por sus experimentos formales y también por su mirada como espectador de la ciudad moderna, es obsesiva con un estilo que parece caótico, pero es metódica hasta la obsesión. "La espontaneidad se trabaja. Tuve claro el estilo antes que la trama: este no podía ser un relato único, convencional y no interferido. Hoy en día, tenemos que atender a múltiples realidades (personales y externas, digitales y analógicas) que nos aturden con estímulos contradictorios con los que intentamos conciliar. Por eso da esa impresión de que está escrito tal como se habla, pero en realidad todo obedece a una técnica de escritura y reescritura continua", asegura Genovart.

No todo el mundo es capaz de entenderlo así. Horas después de hacer estas declaraciones, Genovart fue tan acosada por su estilo inhabitual y su mezcla de lenguas que decidió borrar su cuenta en Twitter en plena semana de Sant Jordi. Otro tanto para los puristas de la lengua, esos que defienden, según Urraca, que se ponga en cursiva toda palabra "no escrita en el absurdo canon de la corrección". "Esa cursiva debilita esa palabra, está indicando que es menos importante e incluso la carga de un humor no consentido", señala la editora.

Ella piensa seguir alerta contra quienes creen que el andaluz es gracioso; el canario, sexi, y el murciano, feo. "El fascismo del lenguaje está en reírse de cualquier acento de Latinoamérica o estereotipar el acento.

Y, si me apuras, también hay fascismo del lenguaje en saber mucho inglés, pero ni una palabra en catalán, gallego, euskera o portugués. No es cuestión de estudiar. Es curiosidad, interés por el mundo y por la vida. No me digas que te encanta viajar si, cuando escuchas hablar en catalán, te cierras en banda".

Pero sabe que no está sola: tiene a toda una nueva generación literaria dispuesta a secundarla.

