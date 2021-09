El precio de la libertad para las mujeres iraníes

Freedom Is Not Free es el último libro de la iraní Mashid Mohadjerin ( Teherán , 1976). Se presenta con el rostro difuminado de una mujer , escondido tras las palabras que componen el título, escritas en inglés y en farsi. Es el relato visual y escrito del camino de redescubrimiento emprendido por la autora, quien tras haber crecido en Europa regresa a Irán en busca de sus orígenes y de su propia identidad. Como fondo se encuentran algunos de los episodios de la reciente historia de Irán esbozada a través del devenir de una serie de mujeres . De su lucha, desde la esfera privada y la pública, por reclamar su sitio y sus valores dentro de la sociedad. ¿Qué es la libertad?, se cuestiona la fotógrafa .

Apenas sabía leer y escribir pero sacó adelante su propio negocio durante los años en los cuales el autócrata Mohamed Reza continuaba con la occidentalización de la nación -ya entonces conocida como Irán-, iniciada por su padre, Reza Shah. El día que se enteró que su hija abandonaba el país con su marido y sus hijos, a causa de la Revolución del 79, se encerró en su habitación y lloró durante todo un día. Nunca volvió a hablar de ello. Visitó a su hija en una sola ocasión. No le gustaba Bélgica, con "sus lagos artificiales, sus bosques artificiales, y sus tomates artificiales".

La fecha exacta de nacimiento de la madre de Mohadjerin nunca estuvo clara, pero sí se sabe que nació en Teherán, en 1954, dos años antes de que la bella Djamila Bouhired volase con explosivos un café frecuentado por extranjeros en Argel, en oposición a la ocupación francesa de Argelia. Por aquel tiempo nació Benazir Bhutto, en Karachi, Pakistán. Sería la primera mujer en liderar un país islámico.

La madre de la fotógrafa perdería el empleo en una empresa británica, poco después de que triunfará la revolución encabezada por el ayatolá Jomeini. Su marido, y padre de la fotógrafa, fue arrestado por cuestionar el régimen un año antes de que empezara la guerra con Irak. Así, mientras el extremismo islámico restituía la sharía cubriendo a las mujeres con el velo, Jehan Sadat, la primera dama de Egipto, país donde era acogido el Sha, luchaba por establecer más derechos legales para las mujeres de la nación.

En 1995, a medida que los talibanes ganaban poder en Afganistán, Soad Hosni, una de las cantantes más influyentes del mundo árabe, rechazaba una enorme cantidad de dinero a cambio de comenzar a utilizar el velo.

Mientras Mohadjerin crecía como una "niña refugiada" tal y como ella misma lo describe. "La infancia es una edad difícil para experimentar un cambio de cultura y de entorno, implican grandes adaptaciones. Pertenezco a una generación en cierto modo ´de transición´. De cualquier forma nunca me he sentido como una extranjera ni en Europa ni en Irán. He crecido en los dos sitios y entiendo las dos culturas.

Pero en cierto modo soy considerada como una outsider en ambos lugares", reconoce la artista quien no pudo regresar a su país hasta 2016.

Freedom Is Not Free se estructura en torno a cinco collages elaborados por la artista con materiales de archivo en torno a cinco fechas que marcan la historia de su familia. Las obras quedan integradas dentro de la publicación como láminas desplegables y entre ellas dan cabida a las observaciones y los descubrimientos que la fotógrafa realizará a su regreso a su país natal.