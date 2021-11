El nuevo esplendor literario del hinduismo

Se escribió, seguramente, entre los siglos V y II antes de Cristo y se considera una de las obras cumbre de la literatura universal, pero en Occidente no se dio a conocer hasta las primeras décadas del siglo XIX. El libro sagrado por excelencia del hinduismo, la Bhagavadgita , se compone de 700 estrofas escritas en sánscrito. Con gran belleza, Krishna (identificado con el dios hinduista Visnú) se dirige al abatido guerrero Arjuna, quien, a las puertas de una gran batalla, se niega a combatir:

"Nuestros maestros, nuestros padres, hijos y abuelos/ nuestros tíos, suegros, nietos, cuñados y allegados/ no, no quiero matarlos/ aunque ellos a mí me maten, oh Madhusudana/ ni siquiera para conquistar/ la soberanía de los tres mundos/ ¡cuánto menos por esta tierra!".