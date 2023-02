Han creado el bosque vertical

El arquitecto italiano Stefano Boeri (Milán, 66 años), que este miércoles 15 de febrero recibe el premio oficial de Madrid Design Festival, asegura sentirse especialmente ligado a España. "Estoy muy contento de recibir este premio en Madrid, porque cuando salí de la escuela en Italia prestábamos mucha atención a España", explica a ICON Design por teléfono. "En mi primer viaje de trabajo, el director de la revista Casabella, Vittorio Gregotti, me envió a Madrid y a Barcelona. Conocí a Oriol Bohigas y a Rafael Moneo, que para mí es uno de los grandes héroes de la arquitectura. La estación de Atocha me parece una obra maestra, porque es un gran jardín, un parque urbano, interior, de dimensiones extraordinaria. Cuando se inauguró me inspiró mucho. Nadie hacía cosas así".

VEGETACIÓN EN ESTRUCTURA DE EDIFICIOS

El gigantesco invernadero inaugurado por Moneo en 1992 puede verse como un precedente, en cierto modo, del rasgo de estilo que ha ubicado a Stefano Boeri en la primera plana mediática de la arquitectura reciente: su modo de integrar la vegetación en la estructura de los edificios.

El ejemplo paradigmático es el Bosco Verticale, un imponente complejo arquitectónico que ha transformado radicalmente el barrio milanés de Porta Nuova desde su inauguración en 2014. Cada una de las plantas de estas dos torres, de 18 y 26 pisos respectivamente, está dominada por árboles que crecen en las terrazas y salientes del edificio.

Este edificio de lujo permite, virtualmente, transformar un apartamento a 80 metros de altura en una casita con jardín. Y, por extensión, crear un ecosistema propio, un bosque vertical en el que cada especie botánica convive con pájaros e insectos específicos, y se transforma a medida que pasan las estaciones o los árboles se desarrollan.

No parece extraño, por tanto, que Boeri confiese que su primera vocación no estuviese ligada a la arquitectura, sino precisamente a la naturaleza. "Yo quería estudiar biología marina y oceanografía, pero cuando estaba buscando universidad me di cuenta de que estaba evitando enfrentarme a un tabú, porque mi madre era arquitecta y diseñadora".

Se refiere a Cini Boeri, nombre fundamental del diseño de los años sesenta, setenta y ochenta, autora de suntuosas residencias (las más célebres están en Cerdeña) y, sobre todo, de muebles elegantes y vanguardistas que hoy siguen produciéndose.

"Me di cuenta de que tenía una especie de bloqueo. La arquitectura era mi pasión absoluta, pero no quería repetir la carrera de mi madre. Así que me matriculé en Arquitectura sin decírselo antes, y elegí el ámbito más lejano posible al que ella había cultivado. Ella era diseñadora, y yo me centré en el urbanismo.

Ella veía el mundo desde los objetos, desde el interior de la arquitectura, y yo prefería ocuparme de las calles, de la ciudad en perspectiva".

Aunque trate de evitar la influencia de su madre ("dentro de una familia no se puede hablar de influencia, sino más bien de una herencia inevitable que uno descubre después"), hay proyectos que sugieren una cierta continuidad. Le preguntamos por la Casa nel Bosco, una delicadísima vivienda que Cini Boeri construyó en 1969 en un bosque de abedules sin talar ni un solo árbol.

"Está claro que aquel proyecto me marcó, recuerdo perfectamente visitar las obras de aquella casa que no tocaba las raíces de los árboles, en la que cada muro, cada vano, se construía como en un tablero de ajedrez que respetaba cada árbol", responde. Pero sus motivaciones, explica, estaban en otro sitio.

Por un lado, en los arquitectos que admiraba, como Patrick Geddes: "Era arquitecto, pero también biólogo, geólogo, sociólogo y político, con una línea alternativa a Le Corbusier y con puntos de vista opuestos sobre la relación entre naturaleza y arquitectura".

Por otro, en una corriente subterránea ligada al urbanismo y lo social, con nombres como Giancarlo De Carlo, miembro del influyente Team 10, e ideólogo de "la energía vital como linfa de la arquitectura", explica.

Sin embargo, a la hora de ubicar la inspiración para el Bosco Verticale, Boeri dirige la mirada más allá de los límites de la arquitectura. Por ejemplo, la intervención 7.000 robles de Joseph Beauys, que promovió la reforestación de Kassel durante la Documenta de 1982, o El barón rampante, la novela de Italo Calvino publicada en 1957, un año después del nacimiento de Boeri, y que cuenta la historia de un aristócrata que decide vivir en la copa de los árboles.

"Para mí fue fundamental, porque muchos años después, cuando realizamos el Bosco Verticale, me di cuenta de que había intentado hacer lo mismo que Cosimo, el protagonista del libro, que no quiere bajar de los árboles.

El hecho de ver el skyline de Milán filtrado por las hojas de un árbol cuyas raíces tal vez estén dos pisos por debajo supone cumplir un sueño implícito, un deseo involuntario".

Vista del Bosco Verticale de Milán de Stefano Boeri.





Palazzo Verde, en Amberes (Bélgica).