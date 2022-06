Ana Frank, su historia más allá de un diario

Fue en 1942 cuando Ana recibió su emblemático diario de tapa cuadriculada en rojo y blanco con motivo de su cumpleaños decimotercero. Apenas un mes después, la familia se vio obligada a esconderse para evitar ser deportados a los campos de concentración.

Fueron dos años en los que los Frank, junto con la familia Van Pels (otro matrimonio judío que también buscó refugio) se mantuvieron seguros, hasta que en 1944 los alemanes encontraron el escondite y todos fueron deportados a Auschwitz.

La historia no tuvo final feliz, de todos los implicados solo sobrevivió Otto Frank; sin embargo bastó con él para que los escritos de Ana se convirtieran en el fenómeno que es actualmente.

El deseo de Ana Frank de ver publicado su diario, se cumplió en 1947, cuando este vio la luz y rápidamente se convirtió en un "best seller" y en 1959, Hollywood decidió filmar la historia de la joven junto a su familia.

Su historia se contó en muchas películas y en muchos idiomas, como "The Attic: The Hiding of Anne Frank" de 1988, el documental "Recordando a Ana Frank" de 1995, "Ana Frank animada" de 1999, "Meine Tochter Anne Frank" de 2015, "Descubriendo a Anna Frank. Historias paralelas" de 2019 y uno de los más recientes, "Where Is Anne Frank" de 2021.

El éxito del "Diario de Ana Frank" provocó que personas de todo el mundo quisieran visitar el lugar que fungió como escondite, y para 1960 se convirtió en un museo llamado La casa de Ana Frank.

Actualmente, el Museo de Ana Frank oferta material educativo gratuito para sensibilizar a la población sobre la persecución de los judíos y la Segunda Guerra Mundial. Entre los cursos que se imparten se encuentran "Clase digital sobre Ana Frank" y "El video diario de Anne Frank en clase. Escuela primaria".

Además, en la página del museo (https://www.annefrank.org/es/museo/) se puede realizar un recorrido virtual por las instalaciones que se conservan idénticas a como eran cuando los Frank habitaron la casa.