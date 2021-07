Amália Rodrigues, fado de la resistencia

No hay casa de fado en Lisboa en la que no se vea su imagen montada en una especie de altar ni en la que el público no escuche con el corazón en la mano sus canciones

“No sé si canto bien fado, si soy castiza, si soy artista”, decía Rodrigues en una entrevista de 1967, “lo que sé es que hay una sinceridad que siempre tuve al cantar y en mi manera de ser. Siempre di todo lo que pude dar”.

Vitor Pavão dos Santos, de 83 años, amigo de la fadista y autor de una biografía canónica (Amália. Uma biografia, aún sin traducción al español) concuerda con ella. “Creo que lo más especial de Amália es que siempre se entregaba en el canto. No tenía trucos. Cantaba con una inmensa sinceridad”, recalca durante una conversación telefónica.

“Cada vez que cantaba era algo diferente. Siempre creaba. Las personas sentían esa entrega”, añade.

El verano pasado un fadista del barrio de Alfama hacía el ademán de desmayarse cuando desde un rincón oscuro de la sala un grupo de alemanes preguntaba quién era Amália Rodrigues. La respuesta fue rotunda: “Es la máxima expresión del fado, es la reina”.

Fadistas contemporáneos como Ana Moura, Mariza, Camané o António Zambujo habrían suscrito sus palabras.

Los portugueses todavía se animan en las fiestas con el canto a la mesa pródiga de Uma casa portuguesa (La alegría de la pobreza / está en esta gran riqueza / de dar y quedar contento) y siguen echando sal a la herida de su melancolía proverbial con los fados de la artista.

Amália fue además la primera mujer en entrar al Panteón de su país, en 2001, dos años después de su fallecimiento.