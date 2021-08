Ali Smith: "La imaginación nos permite sobrevivir a lo que es imposible de sobrevivir"

Si la literatura pudiera convertirse en música, nos encontraríamos aquí ante una sinfonía contemporánea en la que los acordes más armoniosos estarían de cuando en cuando sacudidos por bocinazos de alerta, por advertencias de lo que no funciona, de lo que no va bien, de algo que merece atención y no solo una escucha pasiva y descansada de la pieza. Eso es Primavera, de Ali Smith.

Como un concierto contemporáneo atrevido, inquietante y bien construido, he aquí un libro que sorprende en cada capítulo, en cada página, y que además nos sirve para acompañar un asunto que nos ha capturado de forma avasalladora en el último año. Si en el capítulo anterior de este viaje a las noticias a través de los libros que hemos emprendido este verano elegimos al marroquí afincado en Francia Abdelá Taia para reflexionar sobre racismo, sobre la dificultad de la inmigración en una Europa ensimismada, hoy es tiempo de parar ante la pérdida, el duelo, la muerte. Y este libro es una lección luminosa de Ali Smith ante la pérdida de una amiga del alma, una amiga fundacional, una de esas raras personas que no solo te nutren y complementan, sino que te mejoran en la vida. Conocerlas ha sido una fortuna más poderosa aún que su pérdida.