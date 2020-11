¡Sin miedo al éxito!

Luego de haber pertenecido a las empresas más importantes de lucha libre de esta frontera, el Pantera se está abriendo paso ahora como independiente. Los sábados de lucha libre se están volviendo una tradición en el Gimnasio Aguirre, lugar que se ha vuelto su segunda casa.

"Soy luchador independiente, en el Gimnasio Aguirre les estamos dando la oportunidad a otros compañeros que también son independientes, estoy contento y satisfecho con la respuesta de la gente que asiste, ellos buscan ver algo diferente y se van contentos", explicó el enmascarado que cuenta con una trayectoria de 9 años en este deporte.

En sus inicios fue técnico, pero muy pronto se dio cuenta que por sus venas corría sangre de rudo.

"Decidí cambiar de bando porque siento que el público siempre se prende más con los rudos, para mi las mentadas de madre son aplausos y cuando la gente se mete contigo es porque estás haciendo bien las cosas", comentó.

Ser un ídolo es una de sus metas en este deporte ya que cuando era niño un luchador le cambió la vida.

"De niño siempre me gustó cómo luchaba el señor Asterisco, un día se me dio la oportunidad de conocerlo y él me invitó a entrenar, le tengo un respeto muy grande al señor, para mi a parte de ser mi maestro él se ha portado como un padre", dijo con mucho respeto.

La lucha libre es más que un deporte o un trabajo para el Pantera. Su pasión ha sobrepasado los límites y si no que le pregunten a su familia.

"Cuando yo me junté con mi esposa ella no quería que yo siguiera en este ambiente, me dijo que decidiera entre la lucha y ella y pues elegí la lucha... se tuvo que aguantar y aquí la tengo conmigo, desde entonces saqué la rudeza y ahora hasta me apoya en los eventos", relató con voz nerviosa.

Este año prácticamente ya se terminó, pero hay nuevos proyectos para los gladiadores independientes en el 2021.

"Seguir con el proyecto y seguir dándoles la oportunidad y un lugar a mis compañeros, el próximo año quiero empezar a viajar a otras arenas, llevar a mis compañeros a otras ciudades, yo pongo todo en las manos de Dios y vamos a darle para adelante", finalizó.