Señalan irregularidades en manejo de estancias

Ciudad de México.

La subsecretaria de Bienestar Social, Ariadna Montiel, acusó a Clara Torres, ex funcionaria de Estancias Infantiles, de ocultar información sobre un caso de abuso contra menores cometido en Ciudad Juárez por un sacerdote con el que ella colaboró.

Montiel aclaró que Torres no era la encargada del programa de Estancias Infantiles, cuyo titular es Rafael Arcos.

Torres, con una historia en las estancias infantiles, auxiliaba en la construcción del nuevo modelo, aseguró Montiel.

"Recientemente en Juárez, en parte de su trabajo, de su organización, fue detenido un cura por abuso sexual, yo platiqué con ella para que se aclarara, no me lo aclaró, hasta que después supimos por los medios de comunicación que era un lugar inclusive donde nosotros estuvimos visitando en la trancisión y me parece que no era conveniente su participación en medida de esto", expuso.

"Ella también tomó la decisión, me parece que (su salida) fue una decisión conjunta, pues sí teníamos mucha preocupación derivado de esta situación, son dos visiones, nosotros la respetamos mucho, la apreciamos, y pues son dos visiones de cómo atender el tema".

DENUNCIA TRANSAS

La Secretaría de Bienestar Social exhibió este lunes las transas que detectaron en el programa de Estancias Infantiles, que van desde padrones inflados hasta redes de corrupción, pago de sobornos, prestanombres, problemas de focalización y capacitación deficiente.

En conferencia, desde Palacio Nacional, la subsecretaria Ariadna Montiel reveló que aún cuando el DIF tiene una población identificada de 244 mil niños, existe una diferencia de más de 80 mil registros.

Montiel detalló que en 62.8 por ciento de los casos no se comprobó si se cumplió con los requisitos, se detectó el pago de sobornos en las supervisiones y falta de comprobación en el apoyo inicial que se entregaba a las estancias, que era de hasta 70 mil pesos.

La funcionaria aseguró que 6 mil 966 estancias están evaluadas por el DIF con "focos rojos", afiliaciones sin priorizar las localidades con mayor rezago social y cobro de subsidio por niños inexistentes.

Además, dijo, se encontró una duplicidad en el servicio, ya que se otorgaba a padres que ya contaban con seguridad social.

Del total del padrón, 27 mil 242 están afiliados al ISSSTE; 311 infantes están en el padrón del ISSSTE, 4 mil 833 titulares de Prospera también son beneficiarios y 77 mil afiliados al IMSS están en el padrón.

Según el protocolo de supervisión del DIF, el 30 por ciento no presenta situaciones de riesgo, el 26 por ciento reporta riesgos que deben ser atendidos a corto plazo y 40 por ciento riesgos directos para niñas y niños.

La Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, informó que el programa de Estancias Infantiles será ahora el Programa para el Bienestar de hijos de Madres Trabajadoras.

La titular anunció que se publicarán las nuevas reglas de operación, y ratificó que los padres recibirán un apoyo directo de mil 600 pesos bimestrales.

Aunque en este caso serán depositados los correspondientes a enero y febrero,a partir de ahora se pagará a mes adelantado.