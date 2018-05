¡SEGUIRÁN EN SEGUNDA!

El futbol de la Liga Ascenso MX no llegará a esta ciudad al menos para el próximo torneo. Se cayeron las negociaciones que tenía el Atlético Reynosa para adquirir una franquicia de la llamada División de Plata, así lo informaron este miércoles los propios directivos del club fronterizo.

La noticia de la posible mudanza de los Alebrijes de Oaxaca a Reynosa circuló desde hace algunos días en diversos medios incluso a nivel nacional.

Era algo que muchos ya daban por hecho, pero eso no fue posible ya que la gente del Atlético buscaba comprar una franquicia para manejarla al cien por ciento y no la llegada de otro proyecto encabezado por la familia San Román, dueños de los Alebrijes.

Se dice que incluso hubo otras opciones (franquicias), pero, "No se llegaron a acuerdos favorables en ambas partes ni se pudo contar con el voto de la Federación", declaró vía telefónica Miguel Torres, vicepresidente del Atlético.

Fuentes cercanas al club indicaron que aún queda una velita encendida, esto en caso de que los federativos anunciarán algún cambio, pero eso sería un verdadero milagro que tiene 99 por ciento de probabilidades de esfumarse.

Es por eso que el Atlético Reynosa a partir de este jueves comenzará a planear el siguiente torneo en la Liga Premier de la Segunda División.

