Se estrenará el 30 de octubre

La primera temporada de la serie de terror "Stan Against Evil" llegará en exclusiva a la pantalla de AMC, a partir del 30 de octubre a las 21:00 horas.

Un exsheriff se asocia de mala gana con su joven reemplazo para luchar contra fuerzas sobrenaturales que amenazan su hogar. El elenco está conformado por John C. McGiley, Janet Varney, Deborah Baker Jr y Nate Mooney, de acuerdo a un comunicado.

"Stan Against Evil" cuenta la historia del ex alguacil "Stan Miller" (C. Mcguiley), un tipo inconforme y aburrido del pueblo de New Hampshire que se ve forzado a jubilarse antes de tiempo y a pasarle el mando a "Evie Barret" (Varney), su joven y bello reemplazo.

La trama se complica cuando ambos deben formar una alianza para defender su hogar que se ve amenazado por una plaga de demonios que acechan la ciudad, la cual fue construida sobre una antigua hoguera para brujas en el siglo XVIII.

En medio de su lucha, "Stan" logra hacer un pacto para que su esposa regresa de la muerte. La historia cuenta con una dosis de diversión y clichés de terror.

La serie fue creada y escrita por el guionista y comediante Dana Gould ("The Simpsons", "Parks and recreation"). El actor que interpreta a "Stan" también participa como productor del programa.