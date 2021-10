Se cuidará Lolita hasta del marido

Aunque bajo el ring están casados y formaron su familia, el próximo domingo la luchadora entrará a la jaula del Castillo de Terror en la Arena Naucalpan donde 13 elementos, 4 de ellas gladiadoras, expondrán su máscara o cabellera, y buscará hacer alianza con las mujeres antes que con su marido, quien podría traicionarla.

"Pienso que debemos unir fuerzas las mujeres, porque la verdad de mi esposo no me fío, ya que sí ya fue capaz de rapar una vez a su padre y eso que son de sangre, yo no sé qué pueda pasar conmigo.