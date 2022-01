Rompen barrera las remesas

Los mexicanos en el exterior contribuyen con la economía de 11 países del mundo, concentrándose el 97.21 por ciento en los Estados Unidos, seguido por orden de importancia en Canadá, España, Reino Unido, Alemania, Bolivia, Países Bajos, Brasil, Argentina, Costa Rica y Guatemala.

El origen de los connacionales que se encuentran trabajando en el exterior, son por orden de importancia de las siguientes entidades federativas de nuestro país: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Zacatecas, Chiapas y Baja California.

Los mexicanos en los Estados Unidos se concentran principalmente en California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida.

Las remesas que envían los connacionales a sus familiares se han fortalecido y son fundamentales para la economía nacional, siendo la principal fuente de ingreso para nuestro país, producto de 364 millones 504.13 mil operaciones de las cuales 99.13 por ciento fueron 361 millones 342.88 mil transferencias electrónicas, 0.70 por ciento de 2 millones 544.03 mil operaciones en efectivo y especie, así como 0.17 por ciento en 617 mil 210 operaciones de money orders que se utilizaron para manutención de sus familias en la Pandemia del Coronavirus en México.

La importancia socioeconómica de las remesas consistió en beneficiar a la economía familiar o popular de 36 millones 783 mil 893 dependientes de nuestros connacionales que representan el 29.19 por ciento de los 126 millones 014 mil 024 de habitantes en nuestro país y directamente llegaron a 10 millones 125 mil 114 hogares mexicanos que representan el 28.75 por ciento de los 35 millones 219 mil 141 viviendas ocupadas a nivel nacional.

Los 126 mil 868.05 millones de dólares de remesas familiares beneficiaron a la economía del sector privado en las actividades económicas primarias al consumir sus productos y servicios de la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; en las actividades económicas secundarias que comprenden la minería, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, construcción, y las industrias manufactureras; y la mayor concentración se registra en las actividades económicas terciarias que incluyen comercio al por mayor, comercio al por menor, transportes, correos y almacenamiento, información en medios masivos, servicios financieros y de seguros, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, servicios profesionales y técnicos, servicios educativos, servicios de salud y de asistencia social, servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, y otros servicios.

Las remesas familiares o populares beneficiaron a la economía del sector público federal, estatal y municipal, al cumplir y cubrir con sus obligaciones del pago de tarifas de bienes y servicios de consumo de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y saneamiento, gasolinas y diésel, Impuesto Especial de Producción de Servicios de Gasolinas, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Impuesto General de Importaciones, Impuesto Sobre Nómina Estatal, Impuesto Predial Rústico o Urbano, Derechos de Expedición de Permisos, Licencias y Documentos, entre muchos otros.

México se reposicionó durante la presente administración pública federal en la Tercera Potencia Mundial en Remesas Familiares después de India y China, registrando la mayor cantidad de dinero recibido proveniente del exterior por concepto de remesas familiares al acumular un monto de 554 mil 898.28 millones de dólares en el período 1995-2021.

Las remesas familiares durante la presente administración pública federal se envían principalmente a tres grupos de entidades federativas, destacando por su importancia el primer grupo con la siguiente captación en millones de dólares: Jalisco 11 mil 514.63, Michoacán 11 mil 288.24, Guanajuato 9 mil 889.19, Estado de México 6 mil 729.58, Ciudad de México 5 mil 977.63, Guerrero 5 mil 576.26, Oaxaca 5 mil 450.16, Puebla 5 mil 183.42, Veracruz 4 mil 590.77, San Luis Potosí 4 mil 009.54, Chihuahua 3 mil 597.12, Zacatecas 3 mil 481.54, Chiapas 3 mil 472.99 y 3 mil 216.90 Baja California.

En el segundo grupo de entidades federativas que se benefician de las remesas familiares en millones de dólares son las siguientes: Nuevo León 2 mil 940.93, Hidalgo 2 mil 915.67, Sinaloa 2 mil 825.84, Durango 2 mil 738.08, Tamaulipas 2 mil 652.49, Querétaro 2 mil 248.06, Morelos 2 mil 195.93 y 2 mil 007.89 Coahuila.

El tercer grupo beneficiado con las remesas familiares en millones de dólares son: Sonora 1 mil 937.06, Nayarit 1 mil 879.21, Aguascalientes 1 mil 547.58, Colima 968.69, Tabasco 845.93, Tlaxcala 729.36, Yucatán 704.75, Quintana Roo 652.18, Campeche 310.96 y 298.53 Baja California Sur.

Los empoderados mexicanos en el exterior contribuyen con la principal fuente de ingresos de nuestro país al beneficiar directamente a sus familias que habitan en las 32 entidades federativas que lograron incrementar la inversión, producción y empleo, reposicionando a México en el Undécimo Lugar Mundial en la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) que es la suma final del valor monetario de cantidades de bienes y servicios por 2 billones 685 mil 253 millones de dólares internacionales y la renta per cápita o ingreso per cápita que es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico, utilizado para medir el rendimiento de las condiciones económicas y sociales, conforme al crecimiento real y fuerza laboral que permite obtener los resultados de 20 mil 820 dólares del indicador de bienestar social per cápita, con la prospectiva del efecto multiplicador económico y social del gasto e inversión productiva federal por 7 billones 088 mil 250.3 millones de pesos que equivalen a 19 mil 419.86 millones de pesos cada 24 horas para contribuir a superar a Italia, Turquía, Reino Unido y Francia al cierre del 31 de diciembre del 2022.