Relajan protocolos en semáforo Rojo; sin retroceso operaciones y horarios

En el nuevo decreto sanitario para enfrentar la pandemia por Covid-19, no hay nuevas restricciones operativas ni de horario para el comercio "no esencial" de Reynosa, pese al semáforo rojo y aumento de contagios que ha persistido.

Mientras que los restaurantes al 70 por ciento con horario de 06:00 a 24:00 horas.

Los tianguis al 50 por ciento,al igual que el transporte público.

En lo que respecta a la venta de alcohol, quedó de lunes a viernes hasta las 22:00 horas y los sábados hasta las 20:00, obligando a los propietarios a mostrar el distintivo de espacio seguro emitido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riegos Sanitarios (Coepris).

Esto último también debe seguirse por cualquier espacio que venda alcohol, a excepción de los restaurantes cuya extensión de horario queda a las 23:00 horas.

Los supermercados continúan al 75 por ciento con la obligación de abrir el 100 por ciento de las cajas de pago a fin de no mantener a más de 3 personas por fila.

EVENTOS SOCIALES

Las actividades de recreación donde diversos gremios habían externado preocupación por algún cierre drástico, permanecieron intactas.

En el caso de los cines, la operación es al 70 por ciento de capacidad, con horario para la venta en dulcería hasta las 24:00 horas.

Los teatros, museos, circos y juegos infantiles al 50 por ciento.

Las iglesias al 75 por ciento de capacidad y con servicios presenciales los siete días de la semana, aunque para ello deben generarse horarios fijos.

Los bares, billares y cantinas al 50 por ciento con horario de cierre a las 24:00 horas.

En lo que respecta a eventos sociales como bodas, bautizos, quinceañeras, cumpleaños, y otros dentro de palapas o casinos, persiste la regla de ocupar sólo el 40 por ciento del inmueble o 125 personas, lo que sea menor.

Los textos oficiales indican que si se usan mesas para 12 personas, la ocupación debe ser máximo de ocho, y si la mesa es para 10, solo seis lugares deben llenarse.

Las reglas son válidas hasta el próximo 15 de febrero.

Postergan -otra vez- las clases ´virtuales´

La Secretaria de Educación en Tamaulipas (SET) no incluyó a Reynosa en la lista de municipios que a partir de ayer pudieron regresar a los métodos presenciales del ciclo 2021-2022.

Debido al alza de contagios que desde hace varias semanas se registran en la ciudad y al semáforo rojo que impera, la recomendación de las autoridades va enfocada a que los docentes, alumnos y resto de comunidad continúe con las clases en línea.

Este panorama aplicó para la mayor parte del estado, ya que solo 14 municipios recibieron autorización de la SET para citar a los estudiantes en las aulas.

En la franja fronteriza con Estados Unidos donde se ubica Reynosa, solo el municipio de Gustavo Díaz Ordaz tuvo veredicto a favor, al estar en color verde desde hace algunos días.

El comunicado oficial que se dio a conocer a través de las redes sociales de la SET expone: "Se les pide continuar atentos ante los comunicados oficiales que se compartan por la estructura educativa y los medios oficiales de esta secretaria, incluyendo a la de salud".

A diferencia de otras ocasiones, el texto no adelanta fechas de cuándo se dará un nuevo veredicto.

Por ello permanece la instrucción a que los más de 150 mil estudiantes inscritos desde Reynosa en este ciclo, continúen aprendiendo desde casa, con actividades virtuales.

Pero los directivos insisten en que todo esto complica el rendimiento y desempeño. "No es lo mismo para los estudiantes trabajar desde casa, estar en una computadora o en un celular, muchos no tienen internet, no se concentran, ni hacen tarea, con la cooperación de los padres de familia compramos muchos insumos de limpieza y prevención al coronavirus, en todo el ciclo no hemos durado ni dos meses presencial", comentó personal directivo de la colonia Rodríguez.