Reitera Zavaleta respeto a las trabajadoras domésticas

CIUDAD DE MÉXICO.

Mediante un comunicado vía Twitter la cantante Susana Zabaleta reiteró su respeto hacia las trabajadoras domésticas, mismos a los que, asegura, ha apoyado trabajando en movimientos como nosotrxs.org.

La intérprete salió a la defensa luego de haber sido llamada "clasista" por la utilización de la palabra "chacha" al referirse a la actitud de los políticos durante el primer debate presidencial.

Con relación a este tema, Zabaleta reflexionó sobre su responsabilidad como artista.

"Si le damos educación a la gente y los sensibilizamos va a haber otro país.

Tienes tú que sensibilizar a la gente desde que nace hasta el día que muere porque eso es lo que inspira a alguien a ser una buena persona. Pero en cambio les decimos ´oye mijo, cuídate porque ya viste que si estudias y eres un cineasta y quieres ser artista te pueden quemar en ácido, entonces mejor sé político porque ahí se consigue bien fácil, no hay que pagar impuestos, consigue a todas las putas que quieras.

Está padrísimo ser político, que no leas, no importa, tú di que lees la biblia porque eso va a ganar aunque no sepas".