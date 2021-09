´Regada´ de campeonato

Tal era la admiración que despertaba Julio César Chávez, que todos buscaban consentir o estar cerca del Gran Campeón Mexicano.

El César del Boxeo fue capaz de reunir a los capos del narcotráfico mexicano, quienes lo respetaban, lo mismo que al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari o a la leyenda del ring, Muhammad Ali.

MOJAN A MUHAMMAD ALI

J C relató el mejor encuentro que tuvo con Muhammad Ali.

"Cuando conocí por primera vez a Ali, en Ohio, Julio, mi hijo, tenía un año, y cuando Muhammad lo cargó, Julio lo orinó todo y dijo: ´¡Shit! éste va a ser campeón del mundo´. Y no se equivocó, porque lo fue. Tuve el gusto de compartir con él en varias ocasiones, pero me quedo con ese momento en Ohio. Yo estaba por empezar a boxear y se acerca Ali a darme un consejo. Me estaba diciendo que yo era muy bueno y qué lástima que no era de su peso, y yo le contesté: ´¡qué bueno!´.

´MIL AÑOS DE CÁRCEL´

´Había como mil años de cárcel en una reunión, estaban los Arellano Félix, "El Güero" Palma, Amado Carrillo "El Señor de los Cielos", "El Chapo" Guzmán, Juan José Esparragoza "El Azul" y el "Mayo" Zambada, todos querían conocerme. Todos hablaban de la pelea de "Macho" Camacho, hasta que yo me enfadé y les dije: ´cómo chingan, ¡yo lo que quería era perico!. Había como 300 cabrones armados, pero nadie traía perico, y les dije: ¿cómo nadie trae?, ¡me voy a la chingada!´", relató Chávez en una entrevista con Yordi Rosado.

LLÉVATE MI ROLLS ROYCE

Durante su época de gloria, Julio César Chávez no escatimaba en regalos para sus amigos. Héctor Suárez Gomís reveló en una ocasión que el Gran Campeón Mexicano le regaló un auto lujoso a su padre, el actor y comediante Héctor Suárez.

"Chávez adoraba a mi papá, una vez lo invitó a una fiesta y ya en las ´cubas´, Julio le regaló su Rolls Royce a mi papá, le dijo: ´de aquí te lo llevas´, le dio las llaves y mi papá salió manejándolo. Después le regresó las llaves a alguien de la gente de Chávez", dijo Suárez Gomís.

´COMO SI FUERA EL PAPA´

Después de ganarle al puertorriqueño Héctor "Macho" Camacho en septiembre de 1992 en Las Vegas, al César del Boxeo le esperaba una gran recepción en la Ciudad de México.

"Me pasearon del aeropuerto a Los Pinos como si fuera el Papa, digo, con todo respeto al Papa. Fue una locura", recordaba Chávez, quien fue recibido por el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien siguió el consejo de su mamá de acercarse al pugilista por su carisma e idolatría. Hasta la fecha, según el ex campeón mundial, mantienen su amistad.

´YO NO HABLO ASÍ´

JC regañó al actor Armando Hernández, quien hace su personaje en la serie de televisión El César.

"Me dijo: ´mira, lo que pasa es que la otra vez yo te estuve viendo en la escena y hablas muy bronco, muy exagerado, yo no habló así´. Le dije: ´es que Julio, así hablas´. Y dice: ´no, estás muy bronco y no me gusta, no quiero que lo hagas así´, todos los presentes soltaron la risa y el campeón mundial cedió: ´Eh, de qué se ríen, pendejos, ¿a poco así hablo?... chingada madre, síguele haciendo así, entonces´, reveló el actor.