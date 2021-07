Recuerdan a Magda Rodríguez en nueva versión de "Guerreros 2021"

"Me encantó que Rosa María mencionara a Magda, fue la primera productora del programa, tuvo la visión de juntar a hombres y mujeres que dieran todo en este proyecto, estoy más que agradecida con Magda y con Andrea por darnos la oportunidad de ponernos aquí".

Magda fue la primera productora de este programa, pero desafortunadamente falleció el año pasado.

Nicola será capitán de los Leones y es considerado uno de los competidores más fuertes del programa pasado; la nueva edición iniciará el próximo 7 de junio.

"Hoy poder liderar el equipo que me acogió me hizo vibrar de nuevo porque esa sensación de competir se me dio otra vez, sentí de nuevo las ganas de dejar la sangre en la pista, a veces parecen fáciles estos circuitos pero no saben lo que es estar en vivo, dos horas compitiendo", dijo Nicola en la presentación.

Guty Carrera será el capitán de las Cobras y le dijo a Nicola: "te prometo Nicola mucha competencia pero también mucho respeto".

La productora aseguró que para esta nueva edición han reforzado las medidas de seguridad para los participantes, ya que en el programa pasado sobresalió la cantidad de accidentes que sufrieron los participantes.

"Una de nuestras apuestas es que la competencia suba de nivel, pero sobre todo que cuidemos el programa. Dentro de los circuitos estamos tratando de tener todas las medidas, cambiamos el piso, el calentamiento es básico porque hace que puedan competir al cien por ciento", dijo Rosa María, y agregó:

"Tenemos una mecánica de expulsiones escalonadas, somos una temporada en la que vamos a arrancar con 7 veteranos, los veteranos infaltables que estarán aquí no sólo por el cariño del público sino porque se fueron ganando las pistas", comentó.

Entre las novedades de la edición 2021 están la participación de Dariana como capitana también del equipo Cobras.