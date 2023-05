Muere Ray Stevenson, actor de "Thor", a los 58 años de edad

SU VIDA

Originario de Irlanda, Stevenson inició su carrera en la televisión durante la década de los 90, pero no fue hasta años después que dio el salto a Hollywood, convirtiéndose en uno de los actores más queridos del público. Su primer papel importante en la pantalla grande fue en la película "Rey Arturo", donde interpretó a Dagonet, uno de los Caballeros de la Mesa Redonda.

Gran parte del éxito que tuvo fue gracias al universo de Marvel, y es que colaboró con los estudios en distintos proyectos. Protagonizó la cinta "El Castigador: Zona de guerra"; además también formó parte la franquicia de "Thor" donde dio vida al héroe asgardiano Volstagg, uno de los aliados del dios del trueno.

"Divergente", "El libro de los secretos", "G.I. Joe: el contraataque" y "Los tres mosqueteros", fueron otros de los éxitos en taquilla de Stevenson. Su última aparición en cine fue en "RRR", que fue nominada al Oscar en la categoría de mejor película extranjera.

En la televisión también formó parte de importantes proyectos como la serie "Roma", "Dexter", "Black Sails" de Starz y se integró a "Vikingos", en su sexta temporada.

Ray murió dejando varios proyectos sin estrenar, entre los que destacan la serie de Disney, "Ahsoka", que pertence a la saga de "Star Wars"; además de los filmes "1242: Gateway to the West" y "Cassino in Ischia".