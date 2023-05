Santa Fe Klan improvisa concierto tras cancelación de festival

Ante la noticia, decenas de fans que asistieron al Parque Público Federal "El Chamizal" se quedaron con las ganas de ver al intérprete de "Te iré a buscar" sobre el escenario. No obstante, el artista de 23 años les dio una recompensa.

CIUDAD DE MÉXICO

En redes sociales circularon videos del mini concierto que Ángel Jair Quezada Jasso improvisó desde su auto. De igual manera, vía Instagram el rapero se disculpó con sus seguidores por el imprevisto:

"No nos dejaron subir al escenario porque se puso bien feo el clima (...) Una disculpa bien machín a toda la banda que andaba ahí presente, la neta nosotros aquí estamos. Yo me quería subir a cantar así con todo y el aire, pero Protección Civil dijo que no se puede", expresó el cantante.

Al cabo de unos minutos, Santa Fe Klan propuso a sus fans hacer un show privado.

Sin importar la lluvia, el rapero interpretó algunos de sus éxitos musicales trepado en el techo de su auto y rodeado por su equipo de seguridad.

La acción del originario de Guanajuato le valió decenas de elogios, como "Él siempre demostrando que es un hombre sencillo y nunca lo hemos visto hacer lo contrario", "Qué lindo y humilde es Santa Fe Klan", "Bonito detalle, así es él... de barrio".