Reciben con reclamos a líder nacional de MC

Llegó ayer a Reynosa José Manuel Del Río Virgen, presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano y a unos minutos de ofrecer una conferencia de prensa, fue abordado por Nereyda del Carmen Balboa Gómez, que dijo ser delegada del mismo instituto político en Río Bravo para gritar voz en cuello que Daniel Palmillas Moreira (delegado especial) no es nadie en el partido.

Los gritos de la dama provocaron que quienes estaban en el restaurante La Fogata voltearan sorprendidos a verla por la actitud que estaba asumiendo, pero Del Río Virgen escuchó los reclamos y una vez que se retiró del lugar, lamentó los hechos sin perder la serenidad.

"Si quieren quedarse con esa basura que me pidan mi renuncia a nivel nacional y me voy de Movimiento Ciudadano. Yo he sido por cuatro años delegada del partido y siempre me he dedicado a trabajar por el partido. Palmillas Moreira es un mentiroso que trata de engañar a la militancia y si se quedan con él, va a terminar de hundir al partido", declaró Balboa Gómez.

"A mí no me importa perder mi puesto y tampoco la regiduría porque yo no vivo de eso", les espetó a los representantes nacionales y locales del MC.

Dicho lo anterior, Nereyda del Carmen se retiró del sitio acompañada de algunos de sus seguidores.

CUENTAS ALEGRES

Ni a gritos ni a sombrerazos se detienen los proyectos de Movimiento Ciudadano, advirtió Del Río Virgen. Dijo que el objetivo de su visita a esta ciudad es llevar a cabo acciones para fortalecer a su partido y "aquí no venenos a quitar ni a poner a nadie".

Luego en la conferencia de prensa con los medios de comunicación, habló sobre el crecimiento notable alcanzado en esta ocasión a raíz de los recientes comicios celebrados a nivel nacional.

"Tenemos más diputados federales, siete senadores de la república, más de 43 diputados locales, más de 910 regidores en todo el país, gobernamos no solamente todo Jalisco, ganamos Nuevo León solos, tenemos la presidencia municipal de Colima, en Oaxaca, Huatulco y muchos municipios más en el país, todo ello gracias a la unidad y ese ha sido el éxito de Movimiento Ciudadano", señaló Del Río Virgen.

Habló también de que los días cuatro y cinco de diciembre se determinará si irán solos o con otros partidos a las elecciones del año entrante, situación que decide el Consejo Nacional y no las diligencias estatales.

No nos queda ninguna duda que el dirigente estatal es hoy en día Gustavo Cárdenas y Daniel Sosa, el delegado nacional.

Construir un nuevo rumbo para el país porque el país no está bien y ese nuevo rumbo que debe haber es más seguridad, más combate a la desigualdad, más trabajo unidos por el país, mayor comprensión para nuestras mujeres, resolver el problema de protección a niños y adolescentes y también el de comercio exterior, etc., señaló Del Río Virgen quien estuvo acompañado por Silvestre Rodríguez, coordinador local de Movimiento Ciudadano en Reynosa, entre otras personas más.

MANDO. José Manuel del Río Virgen, presidente del Consejo Nacional de MC.