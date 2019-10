Rechazan su petición de asilo por liendres

Esto no es un motivo para que nos nieguen el asilo, no es una enfermedad peligrosa, me parece injusto lo que hicieron conmigo, ni siquiera me dieron oportunidad de la entrevista, simplemente me dijeron que me tenía que retirar por ese motivo . Edwin David, migrante hondureño

Matamoros, Tam.- Edwin David de origen hondureño, quien se encuentra en esta frontera desde el pasado mes de Julio, ya tuvo su primera cita en la corte de Brownsville en Estados Unidos para pedir su asilo humanitario, sin embargo lo rechazaron.

El motivo para que le dijeran que no, fue que su hija traía liendres y que tenía que quitárselas para volver a alguna cita y cuando regreso a su campamento, le revisó el cabello y se dio cuenta que cuanto mucho traería 3 liendres.

"Esto no es un motivo para que nos nieguen el asilo, no es una enfermedad peligrosa, me parece injusto lo que hicieron conmigo, ni siquiera me dieron oportunidad de la entrevista, simplemente me dijeron que me tenía que retirar por ese motivo", dijo. "Nosotros estamos aquí por la inseguridad que se vive en nuestro país, soy viudo, mi esposa murió y me quede solo con mi hija de 11 años a quien cuido desde entonces, queremos una oportunidad para vivir mejor y tranquilos y por eso pedimos el asilo", añadió.