Rebelión contra Dish

Son en total 25 despedidos pero alrededor de 10 firmaron la renuncia para que les pagaran una quincena, pero ni eso les han depositado.

María Fernanda Cruz Cerda, comentó que les informaron que la empresa atraviesa por una mala racha y no les quieren pagar.

En su caso tenía más de un mes y les incumplen el contrato.

Se les hacía firmar la renuncia con la promesa del pago de una quincena y los que accedieron, ni les depositaron.

Vianci Domínguez Flores, trabajadora explicó que iba a cumplir dos años y quieren que les respeten sus derechos.

"No nos quieren abrir la puerta y nos dicen que si no firmo, no me van a dar nada", expresó.

Algunos otros llevaban un mes trabajando y firmaron para que les dieran 4 mil pesos, pero ni eso les han depositado.

"La empresa se está reestructurando, pero nos están ofreciendo una baba, realmente no hemos hecho ninguna causal para que la empresa nos dé de baja", recalcó Armando Acosta.

Hay trabajadores que tienen 10, 4 años, 2 y hasta un mes, todos fueron despedidos sin causal.