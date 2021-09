Quieren mucho por la obra

De venderse por el estimado de la casa, superaría por más del triple la marca actual de Kahlo en subasta, de 8 millones de dólares, establecida en 2016 con "Dos desnudos en el bosque (la tierra misma)", y la de una obra de arte latinoamericano en subasta, que actualmente ostenta el Rivera "Los rivales", vendido en 2019 por 9,8 millones.

VENDEDOR ANÓNIMO

Para mayor referencia, la marca para una artista mujer en subasta es de 44,4 millones de dólares, estabecida en 2014 con "Jimson Weed/White Flower No. 1" de Georgia O´Keeffe.

Es la primera vez en más de 30 años que "Diego y yo" aparece en el mercado. El vendedor es anónimo, dijo Sotheby´s a The Associated Press, y la obra no se encuentra en México.

El cuadro, de apenas 30 por 22,4 centímetros (11? por 8¾ pulgadas), simboliza la tempestuosa relación entre Kahlo y Rivera, quienes estuvieron casados casi 25 años en un matrimonio apasionado y turbulento por igual. La imagen del muralista lleva un tercer ojo en la frente para simbolizar el grado que éste ocupaba en la conciencia de la pintora, explicó Sotheby´s en un comunicado.

DOBLE RETRATO

Se trata de una de dos pinturas en las que Kahlo exploró el tema del doble retrato, pero según la rematadora ésta es la más vulnerable y conmovedora.

"Aquí, su cabello suelto (generalmente con trenzas apretadas) casi parece estrangularla; tiene las mejillas enrojecidas y una mirada intensa y llorosa", señala Sotheby´s en su misiva. "La pintura captura una inquietud y angustia interna, reflejada conmovedoramente en tres lágrimas que brotan de sus ojos evocando a Nuestra Señora de los Dolores, una imagen icónica en la historia del arte occidental".

"Diego y yo" se exhibirá al público en Hong Kong del 7 al 11 de octubre y luego en Londres del 22 al 25, antes de volver a Nueva York para la exposición previa a la subasta.