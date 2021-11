Quiere Diosa Quetzal elevar nivel

La luchadora asegura que algunas de sus compañeras piensan que sólo con subirse a un ring a luchar ya cumplieron, cuando lo importante es entrenar para mejorar su desempeño y no sólo eso, pues hasta ha recibido críticas de ellas por convocar a las demás gladiadoras a practicar.

"Nosotros tenemos un equipo de entrenamiento femenil en el que nos reunimos y nos forzamos a entrenar, pero hay compañeras que sienten que no pasa nada y que nada más con que luchen no necesitan entrenar, pero se tienen que dar cuenta que no deben hacer un trabajo mediocre, sino que realmente haya mejor disponibilidad porque en verdad hace falta muchísimo trabajo.

"Y el gran problema es que cuando alguien quiere hacer algo, pues empiezan las críticas y es más fácil juzgar y criticar diciendo que yo no soy profesora y pues sí, yo no estoy diciendo que voy a enseñarle a nadie, lo que estoy diciendo es que nos hace falta entrenar y por eso las estoy reuniendo", afirmó la Única Diosa de la lucha libre.

Quetzal confesó que su carrera luchística la dejará en pausa por otro proyecto profesional que tiene en puerta, mismo que no reveló, sin embargo, afirmó que cuando vuelva al pancracio lo hará con miras en empresas estadounidenses.