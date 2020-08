Proponen ley anti comida ´chatarra´

Sabemos que por ejemplo el vecino, que no alcanzó una pensión, hace la labor de generar frituras o algunos dulces y con eso, generar algún ingreso que le permita sostener a sus familias Karla Mar Loredo, diputada local

Tampico, Tam.- Con el objeto de cuidar la salud de los alumnos, es necesario que se apruebe la ley que dicta eliminar la comida "chatarra" en las escuelas, dio a conocer el asesor de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas, David Hernández Muñiz, quien refiere que es necesario que los diputados locales aprueben esa ley.

"Los legisladores van a analizar esta iniciativa para que en ninguna escuela particular y públicas de Tamaulipas se venda ni dentro ni afuera cualquier comida ´chatarra´, llámese frituras o refrescos o cualquier producto que definitivamente haga daño a la alimentación y a la dieta diaria de nuestros hijos", indicó.

Calificó de buena la iniciativa por lo que considera que todos los legisladores deben estar de acuerdo en avalarla por unanimidad.

"Es algo muy necesario ya que México ocupa los primeros lugares a nivel mundial lo que es la obesidad infantil, ocupamos el primer lugar a nivel mundial y en diabetes infantil ocupamos el segundo lugar", enfatizó.

Hernández Muñiz pidió a los padres de familia, que se "pongan las pilas y no les den dinero a sus hijos para que compren en la tiendita del plantel educativo", y añadió: "mucho de esto lo podemos evitar desde casa no dándole ese dinero para que compre en la tiendita de la escuela productos que no son buenos para la salud de nuestros hijos".

CONTRAPARTE

La diputada por el Acción Nacional, Karla Mar Loredo, dijo que para la aprobación de esta ley, es necesario ser muy cuidadosos, pues hay muchas personas que subsisten haciendo frituras u otras comidas rápidas que son el sustento para sus familias.

Dijo que el Congreso analiza esta ley, pues no se pueden aprobar leyes a la ligera, pues si bien es cierto que ayudaría a los alumnos con su salud, también se estaría afectando la economía de familias que se dedican a ello.

"Estamos viendo los efectos positivos que tendría esta ley, pero también los efectivos negativos en la que se vería mucha gente. Sabemos que por ejemplo el vecino, que no alcanzó una pensión, hace la labor de generar frituras o algunos dulces y con eso, generar algún ingreso que le permita sostener a sus familias".

Precisó Mar Loredo que analizan con lupa esta ley, pues hay que ver qué alcances que puede tener, "hay que ser bastante cuidadosos y no tratar de ser novedosos en el tema de la legislatura".

Sin embargo señala que hay que cuidar la salud de los niños y niñas, por lo que se tiene que tomar opiniones de expertos en la materia y realizar un verdadero consenso para su aprobación.