Promueve música de paz

Río Bravo, Tam.- Daniel Moreno,, originario de Río Bravo, Tamaulipas, se encuentra produciendo y haciendo música de calidad con mensajes positivos, hace poco acaba de presentar el primer sencillo "Canto, danzo, grito" de su primer álbum, el cual ha sido bien recibido por su público, quienes ya lo piden en la radio.

Al respecto Daniel comentó:

"Siempre me he dedicado a la música, a promover eventos de artistas de talla nacional e internacional, ahora me estoy dedicando a promover esta música, estás canciones que llegaron a mi corazón, son letras y música que hacen falta en estos tiempos, tiempos de guerra, de odio, porque necesitamos la paz, la solución para todo esto es hacer música con mensajes positivos para comenzar a concientizar a las personas", dijo.

El mayor apoyo de Daniel Moreno de 29 años de edad, es el de su esposa, Cristy Rentería, quien siempre ha estado con él en las buenas y en las malas, pues llevan 12 años de matrimonio en donde han pasado por diversos problemas y circunstancias, de las que han podido salir adelante:

"Siempre con la ayuda de Dios" comenta el artista, juntos han procreado 2 niñas y un niño, Daniela, Renata y Daniel, de 9, 5 y 1 año, respectivamente.

Próximamente estará ofreciendo presentaciones en la ciudad que lo vio nacer, aún no hay fechas confirmadas, pero en el mes de octubre estará cantando por varias ciudades de Tamaulipas, en noviembre viajará con su música a Chiapas y en diciembre visitará a Guatemala en donde ya se escuchan sus canciones. Daniel ha alternado con grandes artistas como Miel San Marcos, Marco Barrientos y el popular Marto con quien hace un feat muy interesante.