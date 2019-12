¡Promete el nocaut!

Luego de semanas de sacrificio y entrenamientos, el boxeador mexicano Emanuel Navarrete busca con quien desquitarse y aseguró que noqueará a Francisco "Panchito" Horta cuando se vean las caras el sábado en Puebla en una pelea de título mundial.

El "Vaquero" Navarrete realizará la cuarta defensa del cinturón supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante "Panchito" Horta, en el pleito estelar de la función que se realizará en esta ciudad.

"Todo lo que me ha tocado batallar durante los entrenamientos, el sacrificio que hice, lo siento, me voy a desquitar con ´Panchito´", afirmó Navarrete en la última rueda de prensa rumbo a la velada que se realizará un día antes de cumplir un año como campeón mundial.

Con récord de 29-1, 25 por la vía del nocaut, el pugilista mexiquense va por su cuarta defensa titular en siete meses, las tres previas con triunfo por la vía del nocaut, lo que espera repetir y consolidarse como un firme monarca.

"Estamos a unos días primeramente Dios para cumplir nuestro primer año como campeón, tengo que defender esto que tanto me ha costado y no voy a dejar que nadie me lo quite, puedo asegurar que voy a noquear, a eso subo siempre al ring", advirtió Navarrete.

Horta, con marca de 20-3-1 y apenas una pelea en 2019, se declaró listo y motivado para chocar con el campeón mundial, seguro de la preparación realizada y en espera de que su nombre sea conocido en todo el mundo con una posible victoria.

"Sé lo que tengo que hacer, hacer nuestro trabajo y salir con la mano en alto, han pasado muchos años sin que mi estado Campeche tenga un campeón mundial y primeramente Dios lo vamos a lograr, todo mundo va a conocer el nombre de Francisco Horta", indicó.

También estuvieron presentes el filipino Jerwin Ancajas (31-1-2, 21 KOs) y el chileno Miguel "Aguja" González (31-2, 8 KOs), el primero quien pondrá en juego el cetro supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"Tenemos muchas ganas de que llegue la pelea", manifestó Ancajas, quien resaltó su preparación para exponer su cetro. Su oponente reconoció que llega de un país donde hay poco boxeo, "pero con toda la ilusión de conseguir una victoria muy importante para nosotros y para todo el pueblo chileno".