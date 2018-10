Promete Durazo que se reunirá con víctimas

Ciudad de México

"Se han realizado ya una buena cantidad de foros, otros sí, efectivamente, no se realizarán, pero quiero comunicarles a ustedes que yo me reuniré con las víctimas, así no se dé está reunión en el marco de las formalidades que luego implica un foro", dijo.

El fin de semana, el equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la cancelación de los encuentros en Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, con el argumento de sistematizar las propuestas recogidas en los foros anteriores.

Al clausurar un foro en el Palacio de Minería, Durazo consideró imprescindible cerrar el periodo de consultas para recoger las aportaciones e incorporarlas en el diseño final de la política de seguridad.

En entrevista posterior, el futuro funcionario insistió en que si bien los foros fueron "suspendidos", fundamentalmente sostendrá encuentros con los representantes de colectivos más activos en la defensa de los derechos de las víctimas.

"He hablado con las víctimas y por supuesto me voy a reunir personalmente con ellas en cada una de las ciudades de origen donde estaban programados los foros.

(Serán) en la modalidad que dispongan los propios representantes de esas organizaciones. Ese ánimo (de apertura) no cambia, vamos a seguir escuchándolos invariablemente", agregó.

El senador rechazó que los foros por la pacificación hayan sido un fracaso, o bien, que se haya cancelado por motivos de seguridad.