Caen en las redes

Ciudad de México

Danna Paola, Belinda, Shakira y un montón de celebridades han tomado las redes sociales no sólo para promocionar su carrera, sino para compartir algunos momentos personales.

Danna Paola

Lo malo es que, en ocasiones, la frontera entre lo personal y lo público es muy tenue.

Belinda, por ejemplo, presumió todo su romance con Christian Nodal, pero cuando tronaron, no supo cómo manejarlo.

"Entendí que hay que ser más mesurados, que hay que cuidar más esa parte. entendí que no todo debe ser público", reconoció la cantante el año pasado, cuando presentó su serie Bienvenidos al Edén, al ser cuestionada sobre este tema.





Shakira relató con la canción "Bzrp, Music Sessions Vol. 53" la infidelidad de su ex esposo, Gerard Piqué, con Clara Chía, y al hablar de ello hasta incluyó en la narrativa a sus suegros y sus hijos Milan y Piqué.

En ese pleito mediático, llegó a poner una bruja afuera de su balcón en Barcelona. Pero después demandó al paparazzi Jordi Martin por invasión a su privacidad.

PONEN BARRERA

En cambio, otras celebridades, como la modelo Suki Waterhouse, el actor Joshua Jackson y la cantante Ana Torroja, optan por dibujar claramente la barrera de lo personal y lo público.

Ana Torroja

"Pienso que es muy práctico hablar con tu pareja y acordar qué tanto podemos publicar de nuestra vida en conjunto. No necesariamente de hijos o de conflictos. hay que buscar un equilibrio donde el respeto prevalezca y lo que no quiero que se sepa, no se debe saber.

"No veo, jamás, a una plataforma como un desahogo, es una manera de compartir y ya", opinó Jackson.

Para la española, no hay medias tintas. Su privacidad es sagrada.

"Entre menos digo, mejor. Hay personas que no tienen interés en salir y ser partícipes. He sido cuidadosa y seguiré siéndolo, porque forma parte de mi personalidad y mi forma de ser, lo protejo. no critico a quienes lo hacen, respeto a cada quien, pero yo veo que si expongo demasiado podría someterme siempre al juicio exagerado", señaló Torroja.

NO LES DAN DERECHO DE OPINAR

Waterhouse dijo que su profesión es ser modelo, cantante y actriz, y sus conversaciones y publicaciones en plataformas tienen que ver con esto, no con lo que ha hecho con su novio de casi cinco años, el actor Robert Pattinson.

"Publico en Instagram sólo temas relacionados con mi trabajo, pero no con mis relaciones o mi vida cotidiana, porque considero que si lo hago habrá quien se sienta con el derecho opinar y quieran saber más", sostuvo la británica.

EVITA CONTAR SU VIDA

Jason Momoa

Otro que evita contar su vida personal es el actor Jason Momoa, quien suele publicar imágenes de sus actividades predilectas, pero nada de su familia ni de su ex pareja, Lisa Bonet.

"Cuando comencé a usar las redes sociales tuve un acuerdo conmigo mismo de dar a conocer detalles de mis gustos personales, como mi cultura, mi gusto por la naturaleza, mis amigos, lo que hago, pero jamás exponiendo algún problema o intimidad de alguien más", dijo la estrella de Aquaman.





´CUIDAR LAS CONSECUENCIAS´

Shakira

Autocontrol y respeto es lo que las celebridades deben considerar en el manejo de sus redes sociales, pues así evitarán consecuencias y daños a terceros, consideraron especialistas de la salud mental.