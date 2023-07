Domina la taquilla en EU

"INSIDIOUS: THE RED DOOR"

Los Ángeles, California

La película protagonizada y dirigida por Patrick Wilson recabó 32,7 millones de dólares al exhibirse en 3.188 cines, según las cifras.

Le fue mejor que su versión pasada — "Insidious: The Last Key" (2018) — y es la recaudación en un debut más alta de una película terror PG-13 en los últimos dos años.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" quedó de segunda en su segundo fin de semana al recaudar 26,5 millones de dólares, un descenso de 56% con respecto a su estreno. En total en Estados Unidos ha recaudado 121,2 millones de dólares y a nivel global ha atraído 247,9 millones.

También se estrenó "Joy Ride", que fue exhibida en 2.820 cines y recaudó 5,9 millones de dólares.