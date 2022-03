Prevén tarde 3 meses arranque de regularización de autos extranjeros

Es importante que la gente no se deje engañar, el pagar en este momento 2 mil 500 pesos no significa que ya legalizaron sus unidades, faltan más pasos a seguir y cumplir con requisitos.¨ Tomás Cantú González, importador de autos usados

"En los últimos días se dio a conocer supuestas regularizaciones a través de este programa, pero no es así, ya que aún no hay nada claro para llevar a cabo este tipo de trámites en Matamoros", dijo.

"Para toda la gente en general, para las personas que dicen que ya están regularizando vehículos, eso es mentira, tengan mucho cuidado, ya que solo están haciendo el pago de los dos mil 500 pesos mediante un formulario general del SAT --con ese formulario se pagan multas y otros conceptos—, entonces una vez haciendo el pago no tienes nada", comentó el empresario.

Recordó que para poder llevar a cabo este trámite falta que el gobierno haga sus módulos especiales para que el Repuve y el SAT hagan la parte 2 y 3 del trámite, lo cual eso puede tardar 1, 2 o 3 meses "y eso si no cambian nuevamente el esquema del decreto, no sabemos si van a dar placas, pero bueno, un servidor cumple con darles la información y ustedes deciden qué hacer".

Destacó que en los últimos días se han venido presentando cambios de manera constante en la publicación de decretos y reglas para "simplificar" la regularización de autos americanos que circulan en territorio nacional.

"La verdad no sabemos cuanto tiempo más se va a tardar para poder llevar a cabo una regularización de estas unidades, considerando todo lo anterior, pero sí es importante que la gente no se deje engañar, el pagar en este momento 2 mil 500 pesos no significa que ya legalizaron sus unidades, faltan más pasos a seguir y cumplir con requisitos", concluyó.