Piden el operativo rastrillo en frontera. Buscan detectar litros incompletos

Matamoros, Tam.- El presidente local de Coparmex aseguró que es necesario que la Profeco inicie también el operativo rastrillo en la frontera, para que se detecte en caso de que estaciones de servicio no estén vendiendo litros de a litro.

Carlos Alberto González Lima manifestó que en la frontera se tiene especial interés debido a que tenemos una competencia con los Estados Unidos en donde los usuarios prefieren cargar gasolina del lado americano porque es de mejor calidad y les rinde más.

"Ante el anuncio del gobierno federal, de que se detectó robo rastrillo en donde mediante una aplicación se roba gasolina a los usuarios quitándole a los litros, poniendo rápido los números para poder robar", dijo.

Destacó que estarán pidiendo que también en Matamoros y las demás fronteras de Tamaulipas se haga este operativo por parte de la Profeco en caso de que puedan estar robando.

"Queremos que nos vendan litros de a litros y no incompletos como siempre se dice qué pasa y que no rinde la gasolina mexicana, ya que nosotros como fronterizos queremos que no nos roben", comentó.

"Asimismo que el Gobierno Federal cumpla con su compromiso de homologar la gasolina en la franja frontera porque actualmente sigue estando más barata en los Estados Unidos y esto provoca fuga de clientes", concluyó.